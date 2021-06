A lo largos de toda su carrera, Floyd Mayweather no solo ha sido sinónimo de boxeo, también de lujos, negocios y dinero. El popular’ Money’ hizo honor a su apelativo y vendió bien su pelea de exhibición contra Logan Paul en la que se embolsó más de 100 millones de dólares.

El excampeón de boxeo sabía que las críticas lloverían, pero aceptó boxear ocho rounds con la celebridad del Internet y aumentar más su fortuna, en un plan perfecto para sus negocios. Y ahora, Mayweather reapareció en las redes sociales promocionando una joyería de Miami.

A través de su Instagram, Mayweather invitó a sus seguidores a acercarse a una exclusiva joyería. “Cuando estés por Miami, ven a la joyería Diamond Club Miami”, señaló ‘Money’ en su video. Durante el clip, el excampeón también mostró una caja llena de lujosos relojes.

Y es que además de tener una vida llena de excentricidades y lujos, Mayweather siempre busca la manera de incrementar su fortuna, la cual supera los 1200 millones de dólares. El último domingo lo hizo ante Logan Paul y esta vez se llevó unas cuantas cifras más, promocionando la joyería.

Eso sí, no es la primera vez que Mayweather incursiona en el mundo de las joyas. En la previa a su combate contra logan Paul, ‘Money’, lanzó una campaña con 50 Karats, otra joyería de Miami.

Durante la semana de la pelea estuvo en el local firmando autógrafos y vendiendo artículos exclusivos, como un reloj de su colección personal, valuado en 18 millones de dólares. “Si no me quieren ver pelear exhibiciones, no vengan, ¡no las vean! Pero cuando se trata de... robar bancos de manera legal, soy el mejor”, respondió Mayweather a sus críticos.