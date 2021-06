Las críticas que le llovieron a Floyd Mayweather fueron muchas tras aceptar pelear contra el youtuber Logan Paul. Sin embargo, ‘Money’ hizo honor a su apelativo, no hizo caso a los demás y volvió al boxeo tras casi cuatro años de ausencia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Si bien la diferencia en cuanto a la experiencia era clara, ‘Money’ no quiso arriesgarse, no buscó el nocaut y completó los ocho rounds de la pelea de exhibición con solo 43 golpes conectados de 107 intentos. Lo necesario para llevarse más de 100 millones de dólares en ganancia.

Justamente, acabado el combate a ocho asaltos, Floyd Mayweather brindó una conferencia de prensa en la que respondió a las críticas por haber aceptado pelear contra un inexperto boxeador. El excampeón de boxeo fue claro en su respuesta y aceptó que dio el ‘sí' por el dinero.

“Cuando vea que tengo la oportunidad de hacer un atraco, un atraco rápido, ahí les haré saber esto. Todos pueden decir lo que quieran decir, al final del día, yo soy el inteligente. Porque no me importa si escribes bien o si escribes mal sobre mí, sólo sigue escribiendo sobre mí. Todos mantendrán mi nombre ahí”, declaró Mayweather.

Aunque el combate no tenía ganador oficial, muchos esperaban ver el nocaut de Floyd Mayweather; sin embargo, aceptó que su rendimiento no fue el mejor y la edad pesó frente a un joven de 26 años, que además marcó 15 kilos más en la balanza. Una diferencia que no se podría dar en un combate profesional.

“Ya no tengo más 21 años. Este tipo de peleas y el ir a muchos rounds con estos jóvenes demuestran mis habilidades. Yo me divertí con este rival pesado, más allá que no tenía mucha experiencia. Yo sabía que iba a ser difícil. Me divertí, estoy seguro que él también se divirtió y ojalá los fans se hayan divertido”, sostuvo ‘Money’.

Eso sí más allá del show que se armó, el excampeón aseguró que su retiro en el boxeo profesional es irrevocable y que posiblemente no vuelva a tener otro combate de exhibición. “No sé lo que me espera para mi futuro, pero voy a hablarlo con mi equipo. Vamos a ver lo que sigue. Yo hice este deporte por 25 años. Repito, no tengo más 21 pero hoy me divertí mucho, finalizó.