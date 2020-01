Vía FOX Action, WWE Royal Rumble 2020 EN VIVO: sigue las batallas reales de 30 luchadores de hombres y mujeres

Vía FOX Action, el WWE Royal Rumble 2020 se llevará a cabo este domingo 26 de enero en el Minute Maid Park de Houston, en Texas. La transmisión de este primer gran evento, además de FOX Action, estará a cargo de WWE Network.

Serán en total 8 combates los que presentará este pay-per-view. De ellos, los más esperados son las dos batallas reales (la masculina y la femenina), en donde 30 luchadores pelearán por una oportunidad titular en WrestleMania 36.

Para la batalla real masculina falta que la compañía anuncie a cuatro luchadores, los confirmados hasta el momento son Roman Reigns, Brock Lesnar, AJ Styles, Erick Rowan, Randy Orton, Rey Mysterio vs. Ricochet vs. Drew McIntyre, Elias, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis vs. Tucker, Buddy Murphy, Aleister Black, Bobby Lashley, Rusev, Shinsuke Nakamura, Braun Strowman, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Big E, Kofi Kingston, The Miz y John Morrison.

En el caso de las mujeres, la empresa ha asegurado a nueve superestrellas: Carmella, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan, Natalya, Dana Brooke, Sonya Deville y Mandy Rose. Faltan 21 por anunciar.

Otra pelea que está dando de qué hablar es la que sostendrán el campeón ‘The Fiend’ Bray Wyatt contra Daniel Bryan por el título universal. Esta lucha será un Strap Match; es decir, estarán unidos por una correa, que sujetará un brazo de cada luchador.

También es necesario mencionar que los títulos femeninos de Raw y SmackDown estarán en juego. Becky Lynch defenderá su cinturón ante Asuka; mientras que Bayley hará todo lo que esté a su alcance para proteger su correa de Lacey Evans.

WWE Royal Rumble 2020: Cartelera del evento

1) Batalla Real Masculina (30 luchadores)

2) Batalla Real Femenina (30 luchadores)

3) ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan por el título universal de la WWE en un Strap Match

4) Becky Lynch (c) vs. Asuka (con Kairi Sane) por el título femenino de Raw

5) Roman Reigns vs. ‘King’ Corbin (con Dolph Ziggler y Robert Roode) en una lucha sin descalificación

6) Shorty G vs. Sheamus

7) Bayley (c) vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

8) Andrade vs Humberto Carrillo por el título de los Estados Unidos

WWE Royal Rumble 2020: horarios del evento

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 pm.

Ecuador 7:00 pm.

Colombia 7:00 pm.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (27 de enero)

►¡Por todo lo alto! Revive todos los ganadores del Royal Rumble de la última década [VIDEO]

►Royal Rumble 2020: sigue el primer evento del año en la WWE con la mítica ‘Batalla Real’

►¡Dueños del ring! Los luchadores de WWE con más eliminaciones en la historia del Royal Rumble [FOTOS]

►¿Será la sorpresa? John Cena publicó foto del Royal Rumble a poco del megaevento de WWE