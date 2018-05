Tim Kennedy sabe lo que es entrenar duro. Pasó por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y luego a la UFC , donde consiguió importantes peleas. Y quizás su éxito se debió a una polémica técnica de tortura que publicó en su cuenta de Instagram .



En el video publicado en Instagram , se ve al expeleador de UFC con un trapo en la cara. Además, le chorreaban agua, para intentar ahogarlo.



"Esto lo hicimos por cerca de 45 minutos. Nunca me dijeron cuándo podrían la toalla en la cara, por lo que no podría prepararme para lo que venía. Esto no es tortura, a pesar de lo que muchos piensen", señaló como descripción en Instagram .



Kennedy quiso salir en defensa de Gina Haspel, la nueva jefa de la CIA, que hace poco fue cuestionada por las técnicas que usaba la entidad para sus interrogatorios.



Durante su paso por la UFC , Kennedy consiguió tres victorias y dos derrotas, siendo la última en diciembre del 2016. En total, tiene un récord como profesional de 18-6.