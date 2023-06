El ‘Mudo’ venció a Loughnane, quien era el favorito no solo para ganar el combate, sino para defender su corona del año pasado, y avanzó a los playoffs por el título de peso pluma (66 kilos) de PFL. Un rodillazo al rostro en el primer round fue fulminante para apagarle las luces a su rival británico en el evento estelar en Atlanta. Y ya de vuelta en el país, el alumno de Iván Iberico conversó con Depor para conocer sus impresiones tras el combate y qué es lo que sigue para él en el torneo norteamericano.

¿Cómo te sientes luego de tu gran victoria contra el último campeón de PFL?

Me siento bien, contento y emocionado porque sé que hemos escrito una página más para el MMA peruano, pero ahora ya debemos voltear la página. Nos toca ahora estar de nuevo enfocados en la pelea que se viene, está cerca.

Lo finalizaste en el primer round con una rodilla al rostro, ¿era parte del plan acabarlo rápido?

No era precisamente como lo habíamos entrenado, habíamos entrenado de varias formas, la ida era salir y acabarlo de cualquier manera, estábamos preparados para cualquier tipo de finalización. La estrategia era salir a presionar desde el principio y buscar el hueco para golpear.

Mucho se habló de la pelea en la previa, de que no llegabas como el favorito, ¿eras consciente de ello?

Lo sabía, sabía desde que firmé el contrato para la pelea que no era el favorito, sabía que todo estaba organizado para que gane él, porque era la estrella y todo el mundo esperaba que gane él, pero no me importaban los comentarios, lo único que me importaba era el comentario de mi equipo y mi familia. Fui la sorpresa del evento, nadie se lo esperaba.

Festejaste de una manera peculiar, te desahogaste en la jaula y te quebrarse con tu entrenador, ¿qué pasó por tu mente?

Me sentí un poco liberado de toda la tensión de la semana del evento, de todo en general, por como habían pasado las cosas en mi primera pelea, sentí que me la robaron, todo se juntó. Sabíamos que esta pelea, muy aparte de clasificar a los playoffs, era contra un campeón en un evento estelar de una organización a nivel mundial, era algo histórico para Perú.

Fuiste el primero en noquear a Brendan Loughnane, ¿sabías?

Claro, eso también es un plus, no lo sabía. Él me lo comentó luego en los camerinos, me dijo ‘felicidades eres el próximo campeón, espero que ganes’. Me dijo también que nunca lo habían noqueado ni en sparrings, nunca había sentido esa sensación.

Llegabas a esta pelea con una derrota, si volvías a perder quedabas eliminado del torneo, ¿sentías esa presión?

Sí, lo pensé al principio, pero de ahí conforme fue pasando el campamento me olvidé de eso, me olvidé de clasificar, yo estaba totalmente enfocado en la pelea nada más. Sabía que tenía que ganarle a Brendan en un evento a nivel mundial como es PFL, eso era algo muy grande para Perú. No me importaba si clasificaba o no, o el dinero, solo estaba pensando en poner mi nombre en la historia.

¿Sientes que esta fue la victoria más importante de tu carrera?

Sí, definitivamente es la victoria más importante de mi carrera, pero no va a ser la última, vienen un par de peleas más y la idea es ser campeón del mundo.

Vas a estar en los playoffs de la división, ¿ese era el objetivo cuando firmaste por PFL?

El objetivo no ha sido ni meterme a los playoffs, ni ganar una pelea, ha sido siempre ganar el premio y el cinturón para ser campeón del mundo, ese fue el objetivo cuando firmé con PFL.

Tu siguiente rival será Bubba Jenkins, ¿cuándo será?

Será dentro de siete semanas, peleo el 4 de agosto en San Antonio, Texas. Sé que Bubba es un rival experimentado, muy bueno, pero acá todos lo son. Hay que estar preparado para pelear con quien sea y eso es lo que estamos haciendo, estamos preparados.

Seguramente, en esa pelea tampoco serás el favorito, ¿te sienta mejor estar así que la presión sea para el rival?

En verdad me da igual si soy favorito o no, nunca pienso en eso. No estoy pensado en ganar esa pelea y llegar a la final, estoy pensando solo en hacer historia este año. Lo único que tengo en mente es hacer historia para el MMA peruano, no pienso en el millón de dólares ni en ganar el torneo.

¿Sientes que con tu victoria ahora te dejarán de subestimar en PFL?

Claro, ya saben quiénes somos, ya saben a qué estamos yendo. Saben que no estamos yendo a jugar ni a ver qué pasa. De todas maneras, los rivales ya lo tienen bien claro.

Jesús Pinedo es alumno de Iván Iberico y entrena en PMAC. (Julio Reaño/GEC)





