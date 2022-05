Es un referente del tenis nacional. Su Grand Slam en dobles, en Roland Garros 2008, habla por sí mismo. Luis Horna le ha dado alegrías al país y hoy, no tan fuera de las canchas, sigue la carrera de los tenistas más jóvenes. Sabe del esfuerzo que Juan Pablo Varillas está poniendo para progresar en su carrera. Lo conoce. Hay una comunicación cercana.

Por eso, Depor conversó con ‘Lucho’ sobre lo que está logrando ‘Juanpi’ en el tenis a nivel internacional. Y es que la actual primera raqueta del país ha logrado acceder al cuadro principal del Abierto de Francia, tras superar la ‘Qualy’. Ha conseguido que el nombre de un peruano vuelva a figurar en un ‘major’. El último había sido ‘Lucho’, allá por el 2008.

Catorce años tuvieron que pasar para que un peruano vuelva a disputar un Grand Slam. De hecho, tú habías sido el último en 2008. Y ahora Juan Pablo ha roto esa sequía...

Hay que disfrutar este momento por ‘Juanpi’, estar contentos por él. La gente que es cercana a él tiene que tratar de ayudarlo en todo sentido para que su carrera siga de manera ascendente. A ‘Juanpi’ le quedan varios años de buen tenis y de buen estado físico. Estos son los torneos que necesita para dar ese salto de calidad y poder meterse en el circuito grande, que es algo que lo puede hacer y tiene todo lo necesario para lograrlo y mantenerse.

¿Cómo has visto su nivel en la ‘Qualy’ de Roland Garros?

Su nivel tenístico no es que esta semana haya explotado. Ya explotó hace un par de años. Ha habido una cadena de situaciones que no han permitido que esté dentro del Top 100. Pero yo estoy seguro de que lo va lograr. Lo que veo ahora es que está con una ilusión y con una fuerza mental bastante buena. Y ahora lo que necesita es estabilidad y esa constancia para empezar a ganar partidos en el circuito grande. Esta semana lo ha logrado en la clasificación del Roland Garros. Y se viene una gira importante para él, que puede hacer que dé el salto.

Le ha tocado enfrentar al 9 del mundo, el canadiense Félix Auger-Aliassime. Ha tenido un poco de mala suerte en el sorteo...

Se puede ver de dos lados. Puedes agarrarte de que es mala suerte y no salir con la mentalidad que se debe. Y puedes verlo como una oportunidad, como una experiencia extraordinaria que es jugar en la Philippe Chatrier, una cancha que debe ser de las mejores del mundo, contra un rival que es de la élite del tenis, pero que al mismo tiempo hay posibilidades. Y ‘Juanpi’ tiene tiros muy buenos que pueden afrontar un desafío como este. También va a depender de lo que el canadiense ponga sobre la mesa y el manejo de la tensión del partido. Creo que ‘Juanpi’ verá el partido como una gran oportunidad. El resultado ya se verá.

¿Cómo describes el progreso que ha tenido Juan Pablo en los últimos años?

‘Juanpi’ dio un golpe muy fuerte en el 2019 que ganó dos Challenger. Creo que fue una explosión de lo que él podía lograr por sus actitudes tenísticas. De ahí en adelante ha ido progresando, no solo en lo tenístico, también en lo físico, en lo mental, en entender mejor su juego, en ser mucho más constante. ‘Juanpi’ ha sido muy estable durante 2 o 3 años. Y mantenerse competitivo y ganando Challenger, como él lo hace, no es fácil. Lo hacen pocos. ‘Juanpi’ una vez que bajó al top 150 nunca más salió de ahí y eso se debe a que mentalmente se está haciendo cada vez más fuerte. Está muchísimo más ordenado. Siento que está muy cerca de hacer esa siguiente explosión y pasar al nivel ATP, entrar al Top 100.

Juan Pablo Varillas ocupa el puesto 122 del ranking mundial de la ATP. (Foto: Instagram de Juan Pablo Varillas)

¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que un tenista peruano, en este caso Juan Pablo Varillas, vuelva a disputar un torneo importante como el Roland Garros?

Tiene que ver un poco con la estructura del país. Históricamente, siempre ha sido así. Jaime (Yzaga) se retiró y hasta volver a tener un jugador en ATP y Grand Slam pasaron 8 años. No es que yo tomé la batuta a los dos años del retiro de Jaime. Pero ahora es momento de seguir trabajando con los chicos que vienen de abajo. Yo estoy con Ignacio (Buse) y Gonzalo (Bueno) [en una gira previa al Roland Garros] y la felicidad que ellos sintieron [tras la victoria de Varillas] y la motivación que tienen hoy de saber que ‘Juanpi’ juega en la Philippe Chatrier contra Aliassime es algo que los motiva muchísimo.

Son el futuro del tenis nacional...

Esperamos con muchísima ilusión que ellos en pocos años puedan llegar a un nivel similar. Sí, tienen las características y el nivel para poder hacerlo. Pero al mismo tiempo hay que ser inteligentes y poder tener la tranquilidad de no trasmitirles una presión adicional, que no tienen por qué cargarla ahora. Creo que eso pudo haber pasado con la generación anterior a la de ‘Juanpi’; tuvieron algunos buenos resultados en juveniles y como que todos creían que eran la generación que iba a volver a los torneos grandes, y creo que fue una mochila bastante grande de cargar. Hay que ser pacientes e inteligentes para poder manejar ese tipo de situaciones.

¿Y cuál sería la mejor forma de manejar este tipo de situaciones?

El entorno es muy importante. Hoy por hoy, con las redes sociales, con la prensa y con la necesidad de resultados positivos en el deporte en general, siempre hay presiones adicionales. Ahí los que tienen que ser muy inteligentes y transmitir bien la idea y los objetivos es el entorno, los entrenadores, el psicólogo, la familia, y saber que todo es un proceso largo. Tenemos dos juveniles. Uno está 5 del mundo; el otro, 11. Obviamente nos ilusionan. Pero ahora las prioridades no son buscar resultados, sino trabajar a mediano, largo plazo en construir una carrera profesional, y eso lleva un montón de tiempo.

Quisiera aprovechar para hacer una pregunta que tiene que ver con fútbol. Tú eres hincha a morir de Alianza Lima y Juan Pablo de Universitario. ¿Cómo hacen en el tema del hinchaje?

No hemos tenido discusiones. Pero siempre alguna broma o algo. Pero lo llevamos bien. Creo que todos sabemos que Alianza es el equipo más grande del Perú, y eso también ayuda a que cada uno sepa cuál es su lugar.

Lucho Horna ganó un Grand Slam en Roland Garros 2008 en la modalidad de dobles. (Foto: Sebastián Castañeda)

Volviendo al tenis, ¿quiénes son los favoritos del Roland Garros, de acuerdo a tu análisis?

Para mí, Novak Djokovic es el favorito. Después, está Carlos Alcaraz. Y luego Rafael Nadal por lo que significa, con la incertidumbre de cómo está su pie. De ahí viene Stéfanos Tsitsipas en solitario como cuarto favorito, por cómo ha estado jugando en las últimas semanas. Y después, pegado, viene una camada liderada por Alexander Zverev por la experiencia que ha tenido y porque llega muy perfil bajo. Las veces que ha llegado como favorito ha decepcionado y el hecho de que nadie esté hablando de él como parte de los candidatos hace que tenga un poco más de tranquilidad para enfrentar esa primera semana que es complicada.

A Djokovic, Nadal y Alcaraz les ha tocado por el mismo lado del cuadro. ¿Cuántas posibilidades tiene el joven murciano de salir victorioso?

Solo uno va a terminar llegando a la final. Y si algún momento es ideal para ganarle a Nadal o a Djokovic en torneos Grand Slam, ese es antes de la final.

Para terminar, la ATP y WTA han anunciado que Wimbledon no otorgará puntos para el ranking mundial por haber prohibido la participación de tenistas rusos y bielorrusos, ¿qué opinas de esa medida?

Nos ha afectado a todos muchísimo, por lo logístico, porque los chicos [los tenistas peruanos menores] tienen que ir a Londres a una gira, en la que no solo se juega por la gloria. Quieras o no, se juega por los puntos, por el ranking, por las bonificaciones, se juega por los ‘wildcard’. Me refiero a los juveniles. Ni qué decirte de los profesionales. Wimbledon es grande y es enorme en prestigio, y creo que igual la gran mayoría va a ir, porque quieren ganarlo, jugarlo, porque llegar a semifinal y tenerlo en tu curriculum es algo maravilloso. De ahí en adelante, es muy difícil opinar porque ellos (el All England Club) han tomado una postura sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Toca aceptar lo decidido, planificar bien y tomar decisiones de qué es lo que se va a hacer en relación a la gira y programación de los jugadores.

