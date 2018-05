El mundo parecía derrumbarse para Abel Herrera a mediados de 2015. Un grave error lo obligó a alejarse de aquel colchón donde consiguió tantas alegrías para el Perú: recibió una suspensión de cuatro años tras dar positivo en un control antidoping.

Pero esa película de terror solo duró dos meses para la 'Roca'. Ahí fue que decidió levantarse y entrenar más fuerte que nunca. Hasta que este año pudo recortar su sanción, y quedó apto para ir en busca de su revancha en los Juegos Panamericanos Lima 2019 .

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando recibiste la suspensión?

Me sentía demasiado triste y confundido. No sabía qué hacer, la lucha siempre ha sido la pasión de mi vida y tenía que dejarla. Lo que me ayudó a seguir adelante es la gente que nunca dejó de confiar en mí.



En ese momento decidiste cambiar el colchón por la jaula de MMA.

Poco tiempo después de la noticia, recibí una invitación de Iván 'Pitbull' Iberico para entrenar MMA. Me dijo que tenía mucho para dar en ese deporte y me pareció una buena opción mientras resolvía lo de la suspensión. Le agradezco mucho por esa oportunidad.

Abel Herrera ha sido cuatro veces campeón sudamericano y ganó dos oros en Juegos Bolivarianos. (Violeta Ayasta) Abel Herrera ha sido cuatro veces campeón sudamericano y ganó dos oros en Juegos Bolivarianos. (Violeta Ayasta)

Si no te fue mal en las MMA, ¿por qué decidiste volver a la lucha olímpica?

Porque nunca dejé de pensar en mi disciplina. Apenas me redujeron la sanción a tres años, no lo pensé dos veces antes de volver a competir.



Y en tu primer torneo lograste el boleto a Lima 2019.

Me costó competir en el Panamericano de lucha por la falta de ritmo. Me sentía como un novato. Pero con cada combate fui agarrando confianza, hasta quedarme con la plata.



¿Ahora tu único objetivo es la medalla de oro?

Para el Panamericano me preparé solo dos meses y quedé segundo. Pienso que, aunque no será nada sencillo, preparándome con mas anticipación puedo recuperar el nivel que alguna vez tuve. Necesito ganar una medalla en Lima 2019 , es mi convicción personal. Con planificación y preparación personal puedo lograrlo.



Ahora participas de seminarios para prevenir el uso de sustancias prohibidas.

Sí, me parece importante crear conciencia en los jóvenes de los peligros que puede implicar el uso de esteroides y otro tipo de sustancias.



¿Qué consejo le darías a Paolo Guerrero en este difícil momento?

Que tenga paciencia y mucha fe. El tiempo es sabio y lo cura todo. Si cometió algún error, le toca levantar la cabeza. Él sabe que todo el Perú lo quiere y estoy seguro que volverá con fuerza.