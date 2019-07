¿Es una maldición? Las lesiones que no permitieron a Inés Melchor competir al máximo en Toronto 2015 y Río 2016

Las lesiones no dejan en paz a Inés Melchor. La fondista peruana anunció la mañana del miércoles que no podrá competir en la maratón de Lima 2019 porque no pudo recuperarse de una lesión que tenía en la espalda.

Lamentablemente, no es la primera vez que Inés tiene que retirarse de una competencia. En los Juegos Panamericanos Toronto 2015, no pudo terminar la maratón porque la lesión que tenía en la parte posterior del muslo izquierdo se intensificó durante la carrera.

Y en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tampoco tuvo suerte. Se vio obligada a abandonar la carrera antes de los 30 kilómetros por una lesión en la rodilla izquierda. Esta se sumó a una dolencia que tenía en el muslo derecho.

Hoy una lesión le vuelve a quitar la oportunidad de representar al país. Pero, como siempre, la vida da revanchas. Y es seguro que Inés la tendrá. Y saldrá con todo para ganar la maratón y dejar el nombre del Perú en lo más alto.

