Sigue EN VIVO todas las finales del Boxeo en Lima 2019 con Cuba y Colombia peleando el oro en Juegos Panamericanos

Sigue el Boxeo EN VIVO en Lima 2019 ONLINE: desde el coliseo Miguel Grau del Callao, todos los combates este viernes 2 de agosto en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con Cuba y Colombia como protagonistas a ganar la medalla de oro, desde las 7:00 pm (hora peruana), y con transmisión de Latina, Movistar TV 19, TV Perú, Panamericana y el servicio streaming de ESPN. Colombia, Cuba y Estados Unidos buscan la mayor cantidad de medallas de oro para sus países.

Serán ocho las peleas de esta noche: cinco en modalidad masculina (minimosca, gallo, wélter ligero, peso medio y pesado) y tres en la modalidad femenina (mosca, ligero y medio). Todas con harto atractivo por la cantidad de colombianos y cubanos que esperan darle batalla a los Estados Unidos en este deporte.

Estados Unidos presenta cuatro luchadores, dos hombres y dos mujeres, lo mismo que Cuba, aunque los representantes isleños son todos masculinos. Colombia le sigue en el ranking con tres boxeadores (un varón y dos damas). Completan la lista de participantes Brasil (2), Puerto Rico (1) y Argentina (1).

No te pierdas ningún detalle de la última fecha de boxeo en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Boxeo en Lima 2019 | Este es el rol de peleas de esta noche:

Minimosca masculino (46 - 49 kg)

Yuberjen Martínez (COL) vs. Oscar Collazo (PUR)



Peso gallo masculino (56 kg)

Duke Ragan (USA) vs. Osvel Caballero (CUB)



Welter ligero masculino (64 kg)

Andy Xruz (CUB) vs. Keyshawn Davis (USA)



Medio masculino (75 kg)

Arlen López (CUB) vs. Hebert Carvalho (BRA)

Pesado masculino (91 kg)

Erislandy Savón (CUB) vs. Julio Cesar Castillo (ECU)



Mosca femenino (48-51 kg)

Virginia fuchs (USA) vs. Ingrit Valencia (COL)



Ligero femenino (57 - 60 kg)

Beatriz Soares (BRA) vs. Dayana Sánchez (ARG)



Medio femenino (69 - 75 kg)

Jessica Caicedo (COL) vs. Naomi Graham (USA)

Boxeo en Lima 2019 | Estos son los precios de las entradas para el evento de este viernes 2 de agosto:

Tribuna Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante – ASR S/. 15

Boxeo en Lima 2019 | El mapa del evento de este viernes 2 de agosto:

