Se viene una nueva edición de uno de los eventos de PPV más importantes de WWE, SummerSlam 2023, que tendrá a Roman Reigns vs. Jey Uso en el evento estelar por el Campeonato Universal Indiscutible. El evento se llevará a cabo este sábado 5 de agosto desde las 6:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) y podrás verlo vía Fox Sports Premium, Star Plus y WWE Network. Recuerda que habrán combates emocionantes como Cody Rhodes vs. Brock Lesnar, Seth Rollins vs. Finn Bálor por el Campeonato Peso Pesado y un combate con reglas de MMA entre Ronda Rousey vs. Shayna Baszler.

Mira la transmisión del WWE SummerSlam 2023 desde Detroit | Video: Twitter