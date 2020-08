La vuelta de Mike Tyson al boxeo, aunque sea en una contienda de exhibición, es un hecho. Sin embargo, los fanáticos tendrán que esperan un poco más para volver a ver en acción a ‘Iron'. Y es que su pelea contra Roy Jones Jr, programada inicialmente para el 12 de septiembre, sufrió un cambio de fecha.

Según adelantó The Athletic y The Ring Magazine, el duelo entre Mike Tyson y Roy Jones Jr se postergará hasta el 28 de noviembre. Eso sí, la sede no se cambiaría: seguiría en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, en California.

El principal motivo del cambio de fecha es porque Tyson y su equipo creen que necesitan más tiempo para promocionar la pelea y así generar muchos más ingresos (solo se podrá ver a través de PPV y web vía Triller). Del mismo modo, esperan que para noviembre, ya se pueda contar con fanáticos.

Por otro lado, la Comisión Atlética de California aún discute la utilización o no de casco, pese a que el duelo se anunció sin nada de protección. Otra preocupación del ente es lo que ambas partes entiendan con “exhibición”. La Agencia Mundial Antidopaje también negocia con ambos equipos para realizar pruebas a Tyson y Roy Jones Jr.

Cabe señalar que Mike Tyson volverá al ring tras 15 años desde su retiro. Mientras que Roy Jones Jr regresará a la acción tras más de dos años.