Por Jorge Moreno

Parecía una broma. Mike Tyson, el legendario noqueador de los años 80 y 90 reapareció ‘figurita’ en pleno entrenamiento, metiendo salvajes puñetes como en sus mejores épocas. “Quiero volver a pelear”, posteó en sus redes sociales. En verdad, ‘Iron Mike’ todavía asusta con su cara de malazo, y más ahora que ahora luce tatuajes de fiera, pero ¿en verdad pretende volver al ring con 53 años?

Muchos hinchas se entusiasmaron con la posibilidad de verlo otra vez en acción, pero el excampeón de los pesos pesados aclaró: “Quiero boxear en tres o cuatro asaltos para organizaciones benéficas y cosas así. Hacer exhibiciones de caridad, para ayudar a indigentes y drogadictos”.

Tyson llegó a la cima del boxeo gracias a la contundencia de sus puños, pero descendió a los infiernos, especialmente luego de arrancarle la oreja con un mordisco a Evander Holyfield, en 1997. “Fueron las drogas, sólo pensaba en las drogas. Me sentía como Dios”, justificó aquella acción cobarde y antideportiva.

Ahora, ofertas no le faltan a Tyson. Una promotora estadounidense -Bare Kunckle Fighting-, que organiza veladas de púgiles sin guantes, le ofrece 20 millones de dólares por una pelea. Y un empresario australiano le propone combatir en el ring ante rudos jugadores de rugby profesional (?).

¿Y qué dice Mike? Nada aún, solo entrena muy fuerte. De hecho, para un hombre que pisó la prisión, que estuvo en bancarrota y perdió la mayoría de sus posesiones tras su retiro en 2005, ese ‘billetito’ no le caería mal. Pero aquellos que admiramos el brutal poder de sus puños, sin duda, preferimos recordarlo cuando era campeón, donde era capaz de noquear a cualquiera en cuestión de segundos.

Mike Tyson debutó en 1985, de inmediato puso a ‘dormir’ en uno o dos asaltos a todos a sus rivales y al año siguiente ganó el título mundial CMB tras noquear a Trevor Berbick. Pero en 1990 perdió el invicto ante James Douglas y también el control de su vida: se metió en mil problemas, le hicieron juicios y fue a la cárcel acusado de violación.

Tres años después salió libre para hacer lo que mejor sabía: boxear. Pero ya no fue el mismo. Perdió dos veces ante Holyfield y sufrió otras tres derrotas más, antes de retirarse en 2005. Su carrera fue muy buena (50 victorias, 44 KOs y seis derrotas), pero no brillante, porque nunca le ganó a un rival A-1. Pegaba como bestia, sí, pero no llegó a la altura de los legendarios pesos pesados Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano y George Foreman, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR