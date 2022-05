Fusion Fighting Championship, la promotora de MMA más importante de Sudamérica, celebra 50 ediciones y lo hace con una impresionante cartelera que reúne a los mejores talentos de esta disciplina, dos peleas de campeonato, cinco enfrentamientos internacionales y dos combates femeninos.

Rolando Bedoya, uno de los principales nombres fuera del UFC en América Latina, buscará convertirse en el campeón de peso wélter por tercera vez en su carrera, cuando enfrente en un mano a mano al argentino Matías “Dragón” Juárez.

En la pelea coestelar de la noche, nuestro crédito local Rodrigo Vera, “El Gato Loco”, realizará la primera defensa de su cinturón de peso gallo ante el argentino Nicolás “El Lobo” Varela.

En otro de los enfrentamientos que ha generado gran atención entre los aficionados, los excampeones de peso pluma Martín Mollinedo y Rudy Gavidia tendrán una revancha y el ganador irá por el título que se encuentra en poder de Lucas Corbage.

En total serán once prometedores combates, cinco internacionales, dos disputas de campeonato y dos enfrentamientos femeninos, en una jornada que promete ser histórica.

Cartelera del FFC 50

Peleas estelares

Rolando Bedoya (PER) vs. Matías Juárez (ARG) / Título wélter

Rodrigo Vera (PER) vs. Nicolás Varela (ARG) / Título gallo

James Llontop (PER) vs. Aldo Espíndola (ARG) / peso liviano

Rudy Gavidia (PER) vs. Martín Mollinedo (PER) / peso liviano

Marco Muñoz (PER) vs. Agustín Velázquez (ARG) / Catchweight

Peleas preliminares

Fernando Noriega (PER) vs. Erick Washington (BRA) / Peso pluma

Paula Luna (PER) vs. Lucero Valkiria (PER) / Peso paja

Abraham Racho (PER) vs. Renzo Salvattore (PER) / Peso gallo

Dana Grau (PER) vs. Atenea Quispe (PER) / Peso paja

Alex Límaco (PER) vs. Raúl Bernabé Marttini (PER) / Peso liviano

Jesús Herreras (PER) vs. Diego Tang (PER) / Peso pluma

La cita será este jueves 19 de mayo desde las 7 de la noche en el Arena Bar de Barranco y será transmitido para todo el país por la señal de Movistar Deportes.