La primera vez que Gabriel Mazzetti (hoy de 24 años) fue a una escuela de muay thai tenía 11 años, su papá lo matriculó junto a su hermano Giovanni (tres años mayor que él) en una academia que estaba a la vuelta de su casa. Era la mejor forma para aprovechar el tiempo, dado que ambos tenían ratos libres. El entrenador de ese momento les vio potencial y habló con su papá para darles un mes gratis y que entrenen allí. El maestro no se equivocó en lo que podrían ofrecer en el futuro.

Gabriel, al igual que su hermano, forjó su camino en dicho arte marcial tailandés. Mazzetti fue creciendo y perfeccionándose. Defendió los colores de Perú en reiteradas ocasiones, con medallas, títulos panamericanos y sudamericanos y demás logros. Su nombre y apellido traspasó fronteras a tal punto de convertirse en uno de los mejores peleadores del mundo (puesto 7 en el ranking de muay thai en 70 kilos) y pelear profesionalmente en la ‘meca’ del muay thai: Tailandia.

Sin embargo, como todo atleta de primer nivel quería seguir evolucionando y creciendo. En uno de sus viajes a Tailandia entre 2016 y 2017, compró unos guantes de artes marciales mixtas, sin pensar que más adelante los utilizaría. Por ese tiempo, le era difícil entrenar otro arte marcial, los entrenamientos y campeonatos de muay thai copaban su día a día. Como atleta federado y miembro del ‘Programa Apoyo al Deportista’ del IPD necesitaba seguir trayendo logros al país.

Principales logros de Gabriel Mazzetti

Palmarés 8 veces campeón sudamericano 3 veces campeón panamericano Campeón Mundial Juvenil IFMA 2014 Medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Muay Thai 2015 Medalla de bronce en los World Games 2017

La pandemia llegó y fue duro para todos, para Gabriel no fue la excepción; fueron tiempos de cambio, y él se adaptó. Sin campeonatos de muay thai, Mazzetti encontró un camino que el mismo había ya iniciado (cuando compró los guantes de las MMA). Durante el confinamiento, entrenó con Enrique Barzola y Abel Herrera (exluchador peruano) y solo fue cuestión de tiempo para hacer la esperada transición hacia la jaula.

Se preparó desde el 2020 para hacer su esperado debut en las MMA y el sábado pasado tuvo su primera presentación en Combate Global, con una victoria sobre el español David Ruiz por nocaut técnico (codazos) en el segundo round. Depor conversó con el joven peruano tras su prometedor triunfo en Miami y conocer más detalles del plan que tiene en esta nueva etapa de su carrera.

An explosive start! In his professional debut, Gabriel Mazzetti🇵🇪 takes the victory via TKO against David Ruiz 💪🏼💥 #CombateGlobal #MuchMoreAction pic.twitter.com/vi8zm1yGFv — Combate Global (@combateglobal) June 4, 2022

“La pelea salió mucho mejor de lo que esperaba, fue una pelea accesible para los dos, porque era un debut para ambos, los dos veníamos del striking (él venía del kickboxing). Fue una buena pelea y logré demostrar el nivel de muay thai que tengo”, sostuvo Gabriel Mazzetti, quien espera volver a pelear en agosto. “En 10 días me darán la confirmación sobre si vuelvo a pelear, si es así me quedaría en Estados Unidos a entrenar hasta el día de mi pelea”, agregó.

A sus 24 años, Gabriel Mazzetti quiere hacerse un nombre en las MMA y llegar a las grandes ligas. “Mi meta es hacer una buena carrera, llegar a la UFC y ser campeón en mi categoría (peso ligero, 70 kilos). Sé que es un largo camino y tengo que hacer las cosas bien”, declaró. ‘Gabo’ piensa en grande y para ello también espera que la empresa privada lo apoye. “Espero que las empresas peruanas apoyen, no tienen que esperar a que uno sea campeón para hacerlo, eso pasa mucha veces en Perú”, añadió.

La influencia del ‘Fuerte’

Gabriel tenía la idea de entrar al mundo de las MMA, pero fue recién que se animó en 2020 en el inicio de la pandemia, gran parte de su decisión fue gracias al apoyo y comentarios que recibió del ‘Fuerte’ Barzola, uno de los rostros más experimentados del deporte. “Soy su amigo y él me escribió pasando el primer mes de la pandemia para entrenar juntos, con mi hermano, en un gimnasio en San Borja a puertas cerradas”, comentó.

Mientras Barzola pulía su juego de pie con los hermanos Mazzetti, Gabriel empezaba a conocer la lucha (especialidad del ‘Fuerte’. Sumado al peleador de Bellator, se unió Abel Herrera, exluchador nacional. “Con ellos empecé a luchar, luego también comencé a entrenar un poco jiu-jitsu. Estuve casi un año y medio preparándome y esperando mi debut”, contó.

En medio de sus entrenamientos en lucha, Gabriel Mazzetti también debía repartir sus horarios para generar sus ingresos y costear su día a día. Lo usual en ese momento era dar clases online o presencia en grupo reducido, en su caso lecciones de muay thai. “Fue un camino largo”, recordó.

¿Cómo llegó a Estados Unidos?

Mazzetti tuvo la oportunidad de viajar a Florida y entrenar en Sanford MMA, donde está Claudio Puelles, gracias a su fisioterapeuta personal (Enrique Hernández). El doctor viajó a Estados Unidos y fue el enlace para que Gabriel tuviera la oportunidad en un gimnasio de primer nivel. Hizo maletas en noviembre del año pasado y estuvo ahí hasta febrero de este año.

“Tuve la oportunidad de entrenar cuatro meses allí. Como era un gimnasio grande donde cada entrenamiento había cerca de 40 o 60 peleadores, no me daban la atención que necesitaba como nuevo. Yo me pegaba fuerte con todos parado, pero en lucha sí se me complicaba”, relató Mazzetti. Si bien pudo ‘fajarse’ con otros atletas con mayor trayectoria, la necesidad de aprender las técnicas de MMA desde cero lo hicieron moverse a otro gimnasio durante su último viaje.

“Me cambié a Goat Shed Academy, es un gimnasio nuevo donde hay muchos latinos. El coach ha vivido 10 años con brasileños, tiene un estilo de jiu jitsu para MMA muy bueno y enseñan las técnicas básicas. Aparte me están dejando vivir en el ‘gym’ mientras estoy acá, así que no tengo que gastar en casa”, contó Gabriel Mazzetti.

Su transición a las MMA

Con cerca de 50 peleas en el muay thai, es claro que Gabriel Mazzetti es peligroso en la pelea de pie, pero en las artes marciales mixtas se combinan diferentes disciplinas, en especial el juego de piso. El joven peruano sabe que tiene mucho por aprender, pero va paso a paso. Hasta el momento su transición a las MMA, está siendo dura, pero positiva al fin y al cabo.

“En mi primer entrenamiento de lucha en Estados Unidos, me lesioné el hombro, pero son gajes del oficio, el deporte es nuevo y el cuerpo se tiene que acostumbrar. Quiero mejorar un poco más mi boxeo, mi lucha he aprendido y necesito mejorar mucho más, aquí estoy aprendiendo el anti grappling, qué hacer cuando me derriban o cuando estoy contra la reja, estoy aprendiendo a defenderme”, reveló.

También identificó cuáles son las principales diferencias en cuanto a la preparación para una pelea de muay thai y de MMA, asimismo sobre el corte de peso en ambas disciplinas. “Los entrenamientos de muay thai son más cardiovasculares; en las MMA también es harto cardio, pero es diferente, tienes que aprender a dosificar el aire y combinar la fuerza”, reveló.

“En los mundiales de muay thai yo he peleado en 70 kilos, bajo cerca de 10 kilos, en los campeonatos me pesaban el día de la inscripción y todos los días de cada pelea en las mañana, eran 10 días de peleas. Ahora en las MMA, dar el peso un día antes me parece más sencillo, gracias a lo que he vivido y eso me da mucha fuerza mental”, sostuvo Mazzetti.

Lo que más lo marcó

Pelear lesionado o entrenar a doble turno en el día de su cumpleaños son anécdotas que Gabriel Mazzetti guarda consigo, pero nada se compara al triste momento que vivió cuando recibió la noticia del fallecimiento de su padre. Era 2017 y se encontraba en Tailandia, su estadía era por un año, preparándose para un torneo de muay thai. En el octavo mes, una llamado desde Perú lo marcó.

“Me dijeron que mi papá había fallecido en un accidente y eso fue duro, eran 8 meses que no lo veía y la última vez me dejó en el aeropuerto. En ese momento, estaba en un torneo de muay thai y me tocaba la última pelea, estaba entre regresar a Perú o presentarme a la final. Conversé con mi familia y mi hermano y me dijeron que a mi papá hubiese querido que siga adelante y así fue”, recordó Gabriel Mazzetti.





