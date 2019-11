Algunas veces, para dar un paso adelante es necesario retroceder dos. Eso lo tiene claro Humberto Bandenay. Si bien supo saborear una victoria en la UFC, también sufrió tres derrotas seguidas, las cuales determinaron que la empresa no le renovara.

Con 25 años, tiene mucha carrera por delante y este miércoles buscará ese impulso que lo reubique en las ‘grandes ligas’. Y es que Bandenay volverá -luego de dos años- a la jaula que lo catapultó a UFC, la del Fusión Fighting Championship (FFC), que celebra su edición 41.

Bandenay estará peleando contra el argentino Bruno Conti en el Grand Prix para determinar al campeón de peso pluma. En la otra llave, Martín Mollinedo chocará contra Juan Pablo Varela.

Luego de tu paso por UFC, ¿cómo se concreta tu vuelta a Perú?

El FFC me presentó una propuesta interesante, es el evento del que yo he sido campeón, no la podía rechazar. Me sirve para mantenerme a ritmo de competencia.

Salir de UFC con una racha de tres derrotas, ¿cuánto afecta?

Afecta la salida, me molestó, pero sé que es parte del juego, a veces se gana, otras se pierde. Ya acepté cuales fueron mis errores. Eso es primordial, el darse cuenta. También trabajé con un psicólogo deportivo, pero sobre todo aún tengo esa llama de seguir peleando y eso dudo que me lo quiten.

Mucho se dijo sobre tu regreso al circuito local, ¿cómo lo tomas?

La gente puede opinar lo que quiera, yo tomo las decisiones y el FFC me dio una propuesta interesante y buena en todo sentido. He recibido propuestas de otros lados, de empresas grandes, pero todo se toma con calma. Yo voy a decidir el momento indicado, no me quiero apresurar.

Pero, ¿tu idea es volver a salir?

Sí, claro he regresado a Perú, pero no para quedarme, si no para volver a salir. Esta pelea es buena y aparte en agradecimiento al evento del que fui dos veces campeón.

Humberto Bandenay se preparó en el FFC Team y en Barranko Muay Thai. (FFC)

Tienes 25 años, ¿consiguiendo una racha de victorias puede darse la posibilidad de volver a UFC?

Sí, claro. La edad no es una restricción. Y de hecho se evalúan todo tipo de posibilidad, no todo es el UFC. Si recibo una oferta mejor, la pensaría también. Vamos con calma, paso a paso.

¿Qué decir de esta pelea en tu regreso al FFC?

Estoy emocionado de volver al FFC y pelear delante de mi gente, de mis amigos que me van a apoyar. Es gratificante.

Sobre tu rival, Bruno Conti...

Sé que es campeón en Argentina y es un peleador versátil. Será una linda pelea, estoy preparado para todo.

¿Cómo esperas que se dé la pelea, vas a buscar una victoria contundente?

Espero salir victorioso, sea la vía que sea. Quiero acabar la pelea y no dejarle nada a los jueces, estoy concentrado y mentalizado. Estoy listo para salir a pelear y rearmar todo.

Cartelera del FFC 41:

Cartelera (sujeta a cambios y modificaciones):

Grand Prix – Semifinal: Humberto Bandenay vs. Bruno Conti

Grand Prix – Semifinal: Martín Mollinedo vs. Juan Pablo Varela

Título Paja femenil (inaugural): Sandra Lavado vs. Karla Sánchez

Paulo “Bananada” Silva vs. Geanfranco Cortez

Javier Basurto vs. José Luis Sánchez

Héctor Huamaní vs. Alejandro Chávez

Preliminares:

Yhosue Mego vs. Óscar Miguel

Manuelo Morales vs. Luis Pajuelo

Jorge Calderón vs. Marcos Minaya

