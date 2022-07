El evento, que celebrará su octava edición, será una gran oportunidad para Bandenay, quien busca mantenerse en la escena internacional con el objetivo de regresar a las grandes ligas: UFC, donde estuvo entre 2017 y 2019. El peleador peruano enfrentará este viernes al colombiano Sebastián Piedrahita en la estelar de Naciones MMA 8 en Bogotá, combate pactado en peso ligero (70 kilos).

Ya instalado en Colombia y a poco de su combate, Humberto Bandenay conversó con Depor para conocer cómo fue su preparación para esta pelea. Además, saber qué espera del combate ante el local Piedrahita y cuál es su objetivo para este año.

¿Cómo te encuentras antes de tu vuelta a la escena internacional?

Estoy emocionado de volver a la escena internacional, como te comentaba hace un tiempo, que iba a tener unas peleas en Perú para luego dar el salto. Ahora se dio esta oportunidad para poder pelear en Bogotá. Estoy entrenando muy fuerte, muy duro con mi equipo Dogo Training Center y me siento preparado para dar el salto y estar en la escena internacional.

¿Cómo así te enteras de tu pelea, con cuánto tiempo de anticipación?

Yo ya sabía desde hace dos meses, que iba a pelear en Naciones MMA, solo estábamos detallando algunos temas contractuales, pero al final todo se dio para bien y aquí estamos, a punto de hacer lo que más me gusta.

¿Tu campamento como estuvo?

Estuve entrenando mi preparación física con Renzo Banchero, con mi equipo de MMA. Este campamento fue un poco distinto, volver a la escena internacional te demanda más exigencias, y se ajustaron algunos detalles, gente nueva a mis entrenamientos duros. Todo estuvo bien, nos estamos alimentando más y entrenando mucho más fuerte.

Vienes de dos importantes victorias acá en Perú, lo que te da cierta confianza para seguir con la racha positiva...

Sí, de hecho, ya vengo con dos victorias, después de mucho tiempo que no peleaba, peleé en Chiclayo, en Magdalena, y ya encontré ese timing en la distancia. Estoy seguro que me voy a llevar la victoria el viernes, van a ver un buen papel de Humberto Bandenay.

¿Qué sabes de tu rival, Sebastián Piedrahita?

Es un buen rival, de récord 9-2. Yo soy más experimentando que él, hace un poco de boxeo, tiene definido su juego de piso. Es un peleador completo, al cual respeto, pero le voy a poner todo mi trabajo encima. Yo ya estoy acostumbrado a pelear de visita, en UFC peleé en México de visitante, en Uruguay también; en Combate también en Mexicali, ya estoy acostumbrado a esa sensación, por mi lado tranquilo, sé cómo manejar mis emociones.

Tu rival pelea más parado, ¿cómo crees que será el combate?

Todos saben mi metodología de pelea, pero esto es MMA, va evolucionando y de acuerdo a como se vaya desarrollando la pelea, vamos a imponer el juego. Tenemos una estrategia preparada, pero por alguna razón cambia, me siento preparado para llevar la pelea al ámbito que se requiera, de pie, lucha o en el piso.

¿Cuál sería la mejor forma de hacerte con la victoria?

A mí me gusta pelear de pie y si mis preguntas como quiero acabar la pelea, siempre te voy a decir por un nocaut.

Va a hacer tu tercera pelea en el año, ¿cuántas más quisieras tener?

Si Dios quiere, una o dos más, depende lo que se pueda dar. Depende con quien negocie, pero igual vamos con calma, a terminar esta pelea y luego ver con mi equipo de trabajo qué es lo que toca.

¿La idea de esta pelea, además de volver a la escena internacional, es volver a regresar a una importante liga?

Sí, de hecho, eso es lo que estamos buscando, estamos viendo tranquilos, paso a paso, peleando en Perú, en provincias, ahora peleando afuera en un buen lugar. Vamos a ver qué sucede después de mi victoria del viernes.

¿Qué objetivos de trazaste como meta anual?

Yo quiero volver a firmar por UFC, así que estamos en búsqueda de eso, estoy seguro de que lo voy a lograr. Si es este año, mucho mejor.

¿Tiene que ver también el buen momento de Claudio Puelles en UFC, para que le abra la puerta nuevamente a más peruanos?

Sí, básicamente, pero es también un plan de trabajo. Ya con mi mánager, manejamos eso, él tiene bastantes contactos, yo necesito adquirir la experiencia, la racha de victorias y vamos viendo cómo se va dando todo.

Has hablando con tu mánager sobre volver a una liga importante, ¿qué te ha dicho?

Sí, yo he recibido ofertas de otras promotoras, pero él me ha dicho que todavía no, la idea es regresar a UFC, así que me dijo que no me apresure.

Hace poco se celebró una nueva edición de tu evento WCC, ¿cómo va esa faceta?

Sí, lo bueno es que ya el evento camina solo, tengo un equipo ya conformado que me ayuda bastante. La otra vez fui, solo a ver las peleas, a disfrutar las peleas, a entrar al ambiente. El WCC va bien y a fines de septiembre vamos a tener otra edición.

¿Cómo ves la realidad del MMA peruano?

Sí, lo estoy viendo muy bueno, porque tenemos un evento como WCC y esto me permite ver al talento amateur y hay pasta para peleador. Los chicos entrenan muy fuerte y con esa predisposición para poder representarnos en las grandes ligas. Creo que sí vamos bien, solo es cuestión de esperar que llegue la oportunidad y representar la Perú de la mejor manera.





