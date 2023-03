Cuatro años después, y con altas y bajas en su carrera, Luis Pajuelo ya es uno de los rostros más importantes del circuito nacional en la actualidad. ‘Corazón de León’, como se le conoce, viene de ganar en el FFC 59 en Argentina ante el local Heber Pereyra, en uno de los combates más emocionantes en la historia de la organización. El peleador nacional de 28 años venció a su rival por nocaut técnico en el segundo round, luego de un apasionante intercambio de golpes. Depor conversó con el nacido en Tingo María, que pelea en peso pluma (66 kilos) para hablar sobre su buen presente y lo que se le viene a futuro.

Vienes de ganar una pelea muy entretenida, una de las mejores del FFC ante Heber Pereyra, ¿Cuáles son las sensaciones tras tu victoria?

Muy contento por el desempeño que hice en Argentina y por el desempeño que vengo haciendo a lo largo de mi carrera. Si bien esta pelea fue muy vista y bien reconocida, si ven un poquito más atrás mis anteriores peleas, ya vengo haciendo este tipo de performances.

¿Cómo fue pelear ante un rival como Pereyra que estaba de local?

Si, bueno vengo peleando internacionalmente ya en cuatro países, en Brasil, ya había estado antes en Argentina, Chile y aquí en Perú también. Entonces, me siento cómodo con el público en contra, me da un empuje más. Sé que me están viendo desde mi país y entonces es como una motivación para sacar adelante la pelea por mi familia.

Pereyra era el mejor peso pluma de Argentina, vencerlo te da un buen impulso en tu carrera...

Claro, en realidad, sí, él es el mejor peleador que tiene Argentina en mi categoría, pero me preparé mejor que nunca y como siempre lo digo, yo me preparo siempre, estoy un paso más siempre en cada pelea. Siempre tengo un arma más que mostrar, algo más, siempre un empuje más.

Luis Pajuelo, de 28 años, pelea en peso pluma (66 kilos) y tiene un récord de 7-1 como profesional. (Andrés Paredes/gec)

El momento final de la pelea, ese intercambio de golpes, ¿qué sensaciones tenías ahí?

Intercambiamos bastante, colocó una buena mano que me hizo trastabillar, pero di dos pasos para atrás y de ahí di cuatro o seis hacia adelante para remontar esa pelea y no dejar nada. Dimos un bonito espectáculo.

Demostraste en la pelea por qué te llaman ‘Corazón de León’...

Así es, como en cada pelea, siempre tengo un momento clave en que mi apelativo salta. Cuando entro en aprietos, sé controlarlo y sacar adelante ese corazón y esa garra que tengo. Yo dentro de la jaula soy un animal, entro a destruir a mi rival.

Llevas cuatro victorias seguidas, ¿qué es lo que se te viene ahora?

Bueno, me gustaría pelear en el Dana White’s Contender Series. Justo, he firmado para una agencia deportiva, Iridium Sports de Jason House. Así que vamos a esperar el llamado de esta organización más grande del mundo, que es la UFC.

¿Qué te han dicho cuando firmaste con Iridium Sport? ¿Cuál es el objetivo que tienen para ti?

Bueno, les gustó mi pelea y las que he estado haciendo. Ahora, con lo hecho en Argentina están contentísimos. Así que yo creo que este año es mi año. Estoy en el clímax de mi carrera.

Ese es tu objetivo, llegar a las grandes ligas...

Así es. Me gustaría pelear y sé que voy a dar este gran paso. Yo sé que la primera oportunidad que tenga en Dana White’s Contender Series, voy a conseguir mi contrato. Todas mis peleas son un show, son entretenidas para el público. Y siempre busco el nocaut, nunca busco que los jueces tomen la decisión. Entonces, creo que la UFC, eso es lo que está buscando, solamente que todavía no me han visto, pero ya sé que, después de la pelea que hice, estoy en el radar.

La UFC buscar peleadores como tú, que den buen espectáculo....

Sí, exacto.

¿Cuándo te gustaría volver a pelear?

Bueno, ahora me toca un descansito de dos semanas. Si bien estoy entrenando desde ya, no estoy parando. Es un descanso activo, se le dice. Yo creo que en tres semanas ya puedo comenzar un campamento. Y en tres meses podrían estar volviendo a pelear, pero vamos a ver, porque los Dana White’s Contender Series creo que comienza en julio. Quizás mi próxima pelea sea ahí, es lo que estoy esperando.





