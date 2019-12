Marlon Gonzales nunca tuvo nada fácil. Todo se lo ganó a base de sudor y sacrificio. De niño no gozó de comodidades y de adulto tuvo que afrontar la temprana partida de su novia. Pero está hecho de hierro: donde otro se derrumbaría, él encontró la fuerza.

Así fue que, luego de llenarlo de obstáculos, la vida le presentó oportunidades. Acaso la más importante fue firmar por Combate Américas, la empresa latina de artes marciales mixtas (MMA) de mayor prestigio en la región. En su debut cayó (en la Copa Combate del 2018), pero en mayo venció al chileno Pablo Villaseca, en Lima.

Esta noche Marlon Gonzales volverá a la jaula para un nuevo reto: enfrentar al mexicano Horacio Gutierrez en la estelar del evento denominado ‘Norteamérica vs Sudamérica’ en Stockton, California (10:00 pm/DirecTV Sports). De ganar, sería retador al título de peso pluma de la organización, que ostenta actualmente el argentino Bruno Cannetti. Y a puertas de tan importante pelea, ‘Deriko 7’ conversó con Depor.

¿Cómo así te llegó la pelea contra Horacio Gutierrez?

Me avisaron un mes y medio antes, pero yo he estado entrenando constantemente. Vengo preparándome desde mi última pelea contra Pablo Villaseca en mayo. Un peleador tiene que estar siempre listo, yo entreno para pelear. He estado preparado en todo momento, sabía que me iban a llamar para una pelea importante.

¿Cómo ha sido tu preparación para tu regreso a la jaula de Combate Américas?

Cerré mi campamento fuerte en el Sarria Inka Fighters (su equipo). Estamos más fuertes que nunca. En mi entrenamiento, me enfoqué en el poder, en tener pegada, fuerza y bastante trabajo físico. Y en la última semana fue estrategia.

¿Qué sabes de tu rival?

Sobre mi rival, sé que tiene boxeo, tira buenas manos, también lucha. Sé que es experimentado y aguerrido. Será una linda pelea.

¿Cómo crees que se desarrollará el combate?

Iré a buscar las manos, y patadas, mi estrategia será pelear parado y si el round es parejo cerrarlo con un derribo para asegurar, eso hace un peleador con estrategia. La pelea se acabará en el momento que uno conecte una mano. La clave será el trabajo físico (su pelea será a tres rounds), cuando uno es explosivo, tiene buen cardio y mantiene la potencia constante, eso marca la diferencia.

Marlon Gonzales entrena en el Sarria Inka Fighters de Miguel Sarria. (Foto: José Rojas/GEC)

¿Que pasa por tu mente cuando sabes que protagonizarás el evento estelar de Combate Américas en Estados Unidos?

Soy el primer peruano que va a estelarizar un evento en Estados Unidos, y que más en una empresa como Combate Américas. Es bueno que nos estén dando la oportunidad de demostrar que Perú tiene ‘faja’ de deportistas. Voy a dar mi vida para que nos sigan tomando en cuenta.

De ganar, podrías ser retador al título de peso pluma de Combate Américas. ¿qué tan consciente tienes esta idea?

Esta pelea puede cambiar mi vida, si bien mi vida está cambiando, con esta (pelea) podría cambiarla radicalmente, ya que pelearía por el título de Combate Américas y sería en abril o mayo del próximo año. Esta es la pelea más importante de mi vida, porque de esta sigue el título mundial.

Horacio Gutierrez ya sabe lo que es enfrentar a un peruano (Enrique Barzola), tú podrías ser el segundo nacional en vencerlo...

Sí, aunque cada uno tiene su estilo, Enrique tiene el suyo y yo el mio. Si yo hago bien mi estrategia, alzaré la mano y vendré a Perú con el triunfo y seré el segundo peruano en ganarle.

Horacio Gutierrez ostenta un récord de 6-3 y llegó a la final del TUF Latinoamérica 2 (reality de UFC) en 2015. Allí perdió contra el peruano Enrique Barzola. (Combate Américas)

