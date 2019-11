Uno tiene un nombre bien ganado en el circuito nacional de las MMA (artes marciales mixtas). El otro es uno de los peleadores que ha ascendido rápidamente en la jaula. Y este viernes, los dos compartirán un mismo objetivo: dejar en alto el nombre del Perú.



Se trata de los nacionales Daniel 'Dinamita' Vásquez y Milko 'Tatu' Tucto, quienes compartirán cartelera en la tercera edición del Crixus MMA. Un evento que se celebrará en la Ciudad de México, desde las 7:00 pm , hora peruana.

'Dinamita', de 29 años, estará encabezando la velada ante el mexicano Alfredo Morales (14-4), en peso wélter (77 kilos). Esta será su segunda pelea de Vásquez fuera del país, la primera fue en 2016, en el Combate Cotas de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

"No es la primera vez que tengo una pelea internacional, y este reto lo tomo de la mejor manera. Me preparé fuerte y sé que será un combate difícil, pero la aprovecharé al máximo, es una gran oportunidad, porque México es una es 'ventana' para las grandes ligas", dijo Vásquez a Depor.



Sobre su rival, apodado 'Tsunami', 'Dinamita' señaló que es uno de los más experimentados, pero que buscará acabar la pelea. "He visto que sale a 'matar' en el primer round, yo voy a buscar el nocaut. Será un combate de mucho golpe", agregó.

Daniel Vásquez y Milko Tucto pertenecen al equipo de Los Perros Sarnosos de Héctor Iberico. (Foto: Brenda Sotomayor)

Por su parte, Milko Tucto, de 28 años, peleará contra el venezolano Ilianovich Chalo en la coestelar del evento, en peso ligero (70 kilos). Con un récord invicto de 4-0, 'Tatu' estará ante su primer gran reto, pelear en el extranjero.

"Estuve casi un mes aclimatándome en Juliaca (3825 msnm), ya que Ciudad de México (2250 msnm) tiene altura, y estoy listo para la pelea. Siento que puede abrirme las puertas a grandes escenarios", le comentó Tucto a Depor.

Y es que 'Tatu' enfrentará a un rival más experimentado que él, que incluso llegó a participar en la tercera temporada del reality de UFC, TUF Latinoamérica, donde peleó Claudio Puelles.

"Me motiva más que mi rival sea más experimentando, voy a tratar de llevar la pelea a mi ritmo. Mi fuerte es el grappling, todas mis victorias han sido por sumisión, pero sobre todo me encanta desgastar a mis oponentes y ahora no será la excepción: saldré a terminar el combate", finalizó. ¡Vamos, muchachos!

(Crixus MMA)

