“El que la sigue la consigue”, reza un conocido refrán. Un himno para todo aquel que persevera, la lucha y no se da por vencido, todo por cumplir su objetivo. Renzo Méndez es uno de ellos, quien se autodenomina un ‘terco’ de los buenos, ya que no para hasta conseguir lo que se propone.

En mayo pudo cumplir un gran sueño que fue debutar con victoria en un evento internacional como Combate Américas, en Lima. Y cuando se confirmó que la promotora latina de artes marciales mixtas volvía a Perú (este viernes 20), el ‘Nene’ no la pensó dos veces, cogió el teléfono y llamó a los organizadores para que lo tomen en cuenta.

Tanta fue su insistencia que consiguió lo que quería, regresar a la jaula de Combate frente a un duro oponente, el argentino Juan Pablo González. Y a días de su pelea, Renzo Méndez conversó con Depor sobre su segunda presentación en la promotora de MMA.

Renzo, ¿cómo te encuentras a poco de tu vuelta a Combate Américas?

Estoy súper feliz, porque me están dado la oportunidad de pelear en mi país, ya estoy ajustando el tema del peso (tiene que bajara 61 kilos, categoría gallo) para salir a divertirme este viernes.

¿Pensabas volver a pelear en este evento?

Este momento se dio de la noche a la mañana. Siempre tuve la esperanza de volver a pelear y cumplir mi objetivo. Estuve entrenando constantemente, porque sabía que iba a tener mi oportunidad.

¿Con cuanto tiempo te avisaron de anticipación?

La pelea se confirmó hace tres semanas, pero yo ya venía entrenando fuerte con mi entrenador, Takeshi Nakamura.

¿Cómo así de da la pelea?

Molesté a mi mánager, a los de Combate Américas, a todos, porque estaba ansioso por volver a pelear. Tenía ofertas de una promotora nacional, pero sabía que mi momento iba a llegar otra vez. Gracias a Dios se dio la oportunidad. Cuando e confirmó, no dudé en decirle a los organizadores que estoy listo y que no me dejen de lado (risas).

Siempre has sido así...

Soy bien terco (risas). Estuve molestando a los organizadores, hasta que de tanta insistencia digan ya hay que darle la oportunidad. También hice una publicación en redes sociales, que fue tendencia y todos me apoyaron compartiéndola.

Renzo Méndez entrena en la escuela Contacto Livre de Takeshi Nakamura. (Foto: José Rojas/GEC)

¿Estuviste siempre pendiente de una posible vuelta de Combate Américas a Perú?

Sí, mi entrenador me tranquilizaba porque estaba siempre pendiente. Incluso tuve un bajón, porque me negaron la visa por segunda vez. Combate quería que vaya a Estados Unidos para pelear, pero no se pudo. Fue un momento difícil hasta pensé en retirarme, pero mi entrenador y mi familia me ayudaron para seguir entrenando y representando a mi país.

¿Qué sabes de tu rival, Juan Pablo González?

Sé que es experimentando, realmente me gusta pelear con alguien así, me hace sacar la mejor versión de mí. Sé que viene de tres derrotas y de seguro buscará remediar eso pero, yo siempre me preparo para cada rival. Estoy preparado para ganar por nocaut, sumisión o decisión, verán mi potencial esa noche.

Como en tu anterior presentación, ¿buscarás llevarte “la pelea de la noche”?

Estoy buscando seguir peleando, el bono de la noche viene solo. Sé que harán un evento en Puerto Rico (25 de enero); por eso quiero ganar este viernes y pedir la oportunidad de irme a Puerto Rico a representar a mi país. Estoy apuntando a eso.

En la Copa Combate de este viernes estará un amigo tuyo, Humberto Bandenay, ¿qué decir al respecto?

Es emocionante poder ganar 100 mil dólares, aliviaría muchas problemas que tengo (risas). Mi hermano Bandenay viene recuperándose de una mala racha y yo sé que se llevará la victoria. Ese día los dos vamos a celebrar. Y ojala que en otra oportunidad haya otra Copa en peso gallo y me tomen en cuenta.

►¡Orgullo peruano! Nicolás Fuchs se consagró campeón del Rally Cross Argentino

►¡Un evento emocionante! Repasa todos los resultados del TLC 2019

►¡Tremenda lucha! The Kabuki Warriors vencieron a Becky Lynch y Charlotte Flair y retuvieron los títulos en parejas de la WWE [VIDEO]

►¡Continúa la buena racha! Los Angeles Lakers vencieron a los Atlanta Hawks y sumaron siete victorias consecutivas