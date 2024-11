La señal de Netflix llevará a tus pantallas una de las peleas de boxeo más esperadas de todo el año: Jake Paul contra Mike Tyson. El famoso influencer tendrá un nuevo combate y esta vez no es ante cualquier rival, pues estará frente a frente ante ni más ni menos que uno de los pesos completos más temidos de toda la historia y una de las mayores personalidades de este deporte, quien a sus 58 años volverá a combatir luego de 20 largos años. Mira en Netflix la pelea de Paul vs. Tyson a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este en lo que será el inicio de la cartelera estelar y desde las 11:00 p.m. ET (Tiempo aproximado) el combate principal.

Mike Tyson vs. Jake Paul vía Netflix EN VIVO - Pelea de boxeo en el AT&T Stadium (Video: @Netflix)