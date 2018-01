¿Un Super Bowl sin Tom Brady ? Parecía difícil de creer, pero ya se puede descartar esta opción. El mariscal de campo de los New England Patriots fue dado de alta luego de que le retirasen los puntos de la mano derecha. Así, podrá jugar sin problemas por el título de la NFL.



Tom Brady recibió 12 puntos de sutura en su mano de lanzar después de que en un entrenamiento se hirió con el broche del casco de uno de sus compañeros de equipo. A pesar de ello, jugó lesionado contra los Jacksonville Jaguars por el título de la Conferencia Nacional.



Consiguieron la victoria y el derecho de jugar en el Super Bowl, que marcará su octava aparición en su carrera en el partido final de la NFL. Este se llevará a cabo el próximo 4 de febrero ante los Eagles en el U.S. Bank Stadium, de los Vikings de Minnesota.



Quien no corre con la misma suerte es su compañero de equipo, el ala cerrada Rob Gronkowski. Hizo sus entrenamientos por segundo día consecutivo el domingo, aunque sigue dentro de la lista de lesionados debido a una conmoción cerebral.