La pelea entre Julio César Martínez y McWilliams Arroyo era el plato fuerte de la jornada a desarrollarse este sábado 25 de junio en San Antonio, Texas en los Estados Unidos. Sin embargo, el mexicano, campeón Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, no se presentará en el cuadrilátero para medirse al puertorriqueño por problemas de salud.

La noticia fue confirmada por Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, mediante un mensaje en redes sociales. “Lamentamos profundamente que el CMB confirma que el campeón de peso mosca del CMB, Julio César Martínez, se retiró de la pelea contra el campeón interino del CMB, McWilliams Arroyo. Los detalles exactos aún no se han revelado. WBC estará abordando esta terrible situación”, expresó.

Enseguida, también a través de sus cuentas oficiales, el ‘Rey’ Martínez dio detalles de la situación que le llevó a tomar tal decisión. “Seguimos en el hospital, una disculpa por lo que está pasando, yo no tengo las cosas en mis manos, me dio una infección muy fuerte”, expresó el azteca. “No sé si me quede internado, pero lo que sí sé, es que estoy dispuesto a enfrentar a quien sea y pues las palabras sobran”, agregó.

Para cerrar, el dueño del monarca aseguró que apunta a conquistar los campeonatos cuando se reponga. “Las cosas no se hablan, se demuestran. Le agradezco a Dios y a mí equipo que jamás me dejan solo y voy por todo. Con hechos sabrán muy pronto quién es ‘Rey’ y perdón, mi gente, esto apenas comienza y vamos por todos esos cinturones”, cerró.

De su lado, McWilliams Arroyo no tardó en pronunciarse y señaló al ‘Rey’ Martínez. “Vuelve a hacer una de las suyas y nuevamente mi carrera se tiene que detener por irresponsabilidades tanto de él, como de su equipo… Para mí es una tragedia lo sucedido, ya que se quedaron con las ganas al igual que yo, de demostrar todo el sacrificio para este combate”.

Luego, Arroyo recordó que se preparó para afrontar el combate y ante la inesperada cancelación, el boricua quiere conocer qué pasará. “Esperamos una pronta decisión justa del CMB porque sabemos lo serio que es el Sr. Mauricio y todo su equipo de trabajo”, concluyó en un comunicado emitido en sus redes sociales.

Martínez y Arroyo se iban a cruzar nuevamente, después de que en noviembre del año pasado se pelea terminó en No Contest (sin decisión). El de Puerto Rico sufrió un corte en el párpado derecho y el médico de la contienda indicó que el púgil no podía seguir en competencia. Previamente, en 2020 y 2021, el ‘Rey’ canceló sus encuentros contra el boricua por una lesión en el puño y un cuadro gripal, respectivamente.