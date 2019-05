¡Ricardo Astuvilca saldrá a ganar! El boxeador peruano que peleará por el título mundial gold de peso mínimo de la AMB

El distrito del Agustino se paralizará la noche de este sábado. ¿La razón? Uno de sus hijos ilustres se parará en medio de un cuadrilátero y peleará por el título mundial gold de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Se trata de un boxeador limeño de talla internacional. Se trata del campeón sudamericano Ricardo 'El Cacique' Astuvilca.

El pugilista peruano -ubicado en el puesto dos del ranking mundial de peso mínimo de la AMB- tendrá como rival al nicaragüense Julio 'El Gigante' Mendoza, actual número tres del mundo. Sin duda, nuestro compatriota tendrá un combate difícil, pero no imposible de ganar. Sabe que puede hacerlo y va con ese objetivo.



"Depende de muchas cosas que yo salga victorioso ese día, pero con ayuda de Dios sé que voy a ganar. Todo es posible cuando Dios está a tu lado. El apoyo de mi familia también es fundamental. Estoy muy concentrado, así que voy a dar lo mejor de mí", le dijo 'El Cacique' a Depor.

Astuvilca, de 1,57 centímetros de altura, viene entrenando a tiempo completo para su próxima pelea. Tiene horarios en la mañana y otros en la tarde. No descansa. No puede. Debe sacar lo mejor de sí para ganar el título dorado de la AMB. En la mañana, como él mismo cuenta, trabaja la parte física y en la tarde se enfoca en la técnica y en mejorar sus tácticas.

Practica junto a su entrenador Juan 'Baby' Landaeta (excampeón mundial de peso mínimo interino de la AMB), quien le ha ayudado bastante a mejorar su físico. Y también cuenta con apoyo de otros peleadores como John Centeno, Eduardo Ajito y los pugilistas de la selección nacional, con todos ellos hace sparring.

Gracias a este entrenamiento, Astuvilca se siente muy motivado e irá con sus mejores puños para llevarse cada round de los doce que disputará. Lo único que falta es llegar al peso, pero asegura que estará listo para el viernes, día del pesaje oficial. "Con mi equipo, hemos hecho un buen trabajo", afirma.



Para la contienda de este sábado, no estará solo. Contará con el apoyo de todo su barrio de El Agustino, lugar donde creció, y de todos los peruanos amantes del buen boxeo. Sus alumnos, chicos y grandes, también estarán presentes.



Peleará, además, en su querido colegio José Carlos Mariátegui, un lugar que le trae bonitos recuerdos de su infancia y en donde no está permitido perder. Por último, irá con todo, porque no está dispuesto a manchar su historial: desde que debutó en el 2012, posee 19 victorias, 4 por nocaut; no conoce la derrota y pretende seguir así.



Ricardo Astuvilca ha sido campeón sudamericano de boxeo. (Marco Ramón) Ricardo Astuvilca es campeón sudamericano de boxeo. (Marco Ramón)

Sabe lo que significa ser campeón

Ricardo 'El Cacique' Astuvilca ha tenido combates muy importantes que lo han llevado a la cúspide del boxeo. En el 2013, por ejemplo, peleó por primera vez como profesional por el título sudamericano. Chincha fue testigo de la victoria del peruano, quien derrotó al ecuatoriano Carlos Correa. "Fue una pelea reñida pero gracias a Dios fue victoria para mí", indicó.

Ese mismo año pudo obtener, según relata, un segundo título mundial de otra asociación de boxeo, "pero lamentablemente por motivos de salud la pelea se postergó".

Su revancha ya le llegó y este sábado 25 de mayo tiene la oportunidad de sumar un título más a su exitosa carrera.

*El colegio José Carlos Mariátegui se ubica en la cuadra 17 de la avenida Riva Agüero de El Agustino. Puedes comprar las entradas de este evento en Teleticket de Wong y Metro o puedes ver la pelea en vivo por el Facebook de Depor.com.

► WWE RAW vía FOX Sports 2: sigue el show rojo de Nueva York con Brock Lesnar y Mick Foley



► Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers vía ESPN: sigue el cuarto juego por las finales del Oeste de la NBA



► Giro de Italia 2019: sigue la Etapa 10 entre Ravenna y Modena con los latinos Richard Carapaz y Fernando Gaviria



► Con el regreso de Brock Lesnar: repasa todos los resultados del Money in the Bank 2019