Una pelea de infarto y para no perderse ni un solo segundo de cada round que se vaya a vivir desde el T-Mobile Arena. En la previa, el enfrentamiento entre Ryan García vs. Gervonta Davis por el título súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha sido catalogado como una de las peleas del año, en una de las categorías que mejor exhibición suelen demostrar. Los careos durante los pesajes han sido estupendos y ambos llegan con la adrenalina a tope, para intentar mantener la racha de invictos que ambos conservan. Conoce aquí los horarios y canales de transmisión.

¿A qué hora pelean Ryan García vs. Gervonta Davis?

Esta es la pelea estelar de la noche y se espera que el combate entre Ryan García vs. Gervonta Davis inicie a las 11:00 p.m. (ET) o desde las 9:00 p.m. (Centro de México). Eso sí, este es un combate que interesa mucho en todo Latinoamérica y aquí te contamos cuáles son los horarios en diferentes países para que no te pierdas la pelea de boxeo.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 0:00 horas del domingo 23 de abril.

España: 5:00 a.m. del domingo 23 de abril.

Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 11:00 p.m.

¿En qué canal ver la pelea de Ryan García vs. Gervonta Davis?

La pelea de Ryan García vs. Gervonta Davis tiene varios canales donde se puede seguir la transmisión. En México podrás verlo en diferido (desde las 11:00 p.m.) vía Box Azteca 7, mientras que en directo se verá por las plataformas online de Star Plus y DAZN, ambas con un costo de 200 pesos mexicanos. En España, igualmente, se verá mediante DAZN, mientras que en el resto de Latinoamérica puedes seguirla vía ESPN Knockout.

Cartelera de la jornada de boxeo

Ryan García vs. Gervonta Davis , 12 rounds, peso pactado en las 136 libras.

, 12 rounds, peso pactado en las 136 libras. Pelea de campeonato: David Morrell vs. Sena Agbeko , 12 rounds, por el título regular supermediano AMB de Morrell.

, 12 rounds, por el título regular supermediano AMB de Morrell. Bektemir Melikuziev vs. Gabriel Rosado , 10 rounds, supermediano.

, 10 rounds, supermediano. Elijah García vs. Kevin Salgado Zambrano, 10 rounds, mediano.

Ryan García vs. Gervonta Davis: así llegan al combate

El viernes 21 de abril y el sábado 22 por la mañana se han realizado los últimos pesajes y careos para lo que será el combate pactado en las 136 libras, ambos dando con el peso correcto para que se desarrolle la pelea este sábado 22 de abril por la noche de Las Vegas desde el T-Mobile Arena. Este es un combate especial para ambos y sin dudas el más difícil de sus carreras.

Gervonta Davis, conocido como “Tank”, tiene un registro espectacular de 28 victorias y 0 derrotas, con un total de 26 nocauts, lo que lo convierte en uno de los mejores libra por libra del momento, mientras que Ryan García, boxeador de origen mexicano, cuenta con 23 victorias, 0 derrotas y 19 triunfos por la vía del nocaut.

En la previa, Gervonta Davis declaró lo siguiente para ‘Showtime’: “Es solo asegurarme de que todo sea justo. Sé que él es un peleador más grande físicamente. Él ya tiene la ventaja de la estatura, el tamaño, la longitud de los brazos, de todo, él tiene más ventaja”, señaló el estadounidense.

Ryan García vs. Gervonta Davis EN VIVO desde Las Vegas | Video: Showtime