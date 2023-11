La esperada pelea de Daniel ‘Sóncora’ Marcos contra el brasileño Víctor Hugo, programada para el 4 de noviembre en Sao Paulo, Brasil, lamentablemente ha sido cancelada luego que su contrincante decidiera no presentarse al pesaje. El profesor Héctor Ibérico, quien estuvo presente acompañando a Daniel, declaró las circunstancias que se dieron para que la UFC cancelara la pelea.

“Su rival Victor Hugo no quiso hacer el peso. Se presentó con 1 ½ kg arriba. Y aunque no tenía ningún impedimento medico y tenía 2 horas para bajar, no lo quiso hacer. El equipo en conjunto tomó la decisión de no aceptar la falta de profesionalismo, la intención es clara de querer sacar la ventaja con Daniel por el desgaste y el esfuerzo que el si realizó para dar el peso”.

Daniel Marcos, en su constante búsqueda de la excelencia deportiva, había demostrado un compromiso excepcional en su preparación para su tercera pelea del año. Con determinación y esfuerzo, Daniel cumplió con los requisitos, incluido el peso acordado para el combate.

Ante esta situación, Daniel utilizo sus redes para dejar en claro que sigue en pie con su meta de ser el campeón mundial. “Hace unos días llegué a Brasil con la misma convicción de siempre dar un buen espectáculo y una victoria a Perú. Lamentablemente esto se ha visto frustrado por el no cumplimiento de lo estipulado en las bases de la UFC referente al peso por parte de mi contrincante. Seguiré fuerte en mi lucha que es la de muchos compatriotas, que no miran al lado para seguir avanzando”, aseguró.

Este incumplimiento de las reglas, un pilar fundamental en las peleas mixtas, planteó interrogantes sobre la integridad de la competición. Esta cancelación no solo refleja la firme decisión de mantener la integridad de nuestro deporte, sino que también protege la salud y el bienestar de los atletas. Daniel Marcos ha demostrado ser un ejemplo de profesionalismo y dedicación, y merece competir en un entorno equitativo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR