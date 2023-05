Y luego de su contundente triunfo, Depor conversó con el ‘Gallo’, como se le conoce, para conocer los pormenores de su combate, lo que se le viene y cuáles son sus objetivos como peleador. El talento peruano, que tuvo pasado en Bellator, espera que este título le vuelva a abrir las puertas a las grandes ligas.

Sebastian Ruiz tiene un récord de 4-4 en MMA. (Ring of Combat)

Felicitaciones por el título del Ring of Combat, ¿cómo te sientes?

Me siento tranquilo, porque me preparé mucho para esta pelea. Fue un training camp fuerte para ese oponente y para el evento. Mi rival venía ganándole a todo el mundo, era un grappler y cinturón negro en jiu-jitsu, su juego era contra el piso y el mio el striking (pelea de pie).

Conseguiste una victoria contundente en solo 45 segundos, ¿cómo fue?

Lo que pasó fue por mucho entrenamiento, ya lo veníamos entrenando. Tirar golpes y movernos, tirar un jab, un gancho, combinar. Estaba conectándole una combinación y justo mi rival intentó agarrar mis piernas, defendí el derribo y le conectó un gancho, fui a buscar más golpes y ahí salió una patada a la cabeza que terminó con la pelea.

¿El plan era ese salir con todo o viste la oportunidad y la aprovechaste?

Sí ese era el plan, mantener la estrategia desde el inicio hasta el final. Lo que pasó fue lo que habíamos hecho en la estragia con mi entrenador. Sabía que mi rival iba a entrar en el golpe, porque al ser un grappler, iba a colisionar con los golpes que iba a tiras. Fue un gancho y luego ya lo finalicé con una patada.

Este título que tienes es de un evento que ya lleva 80 ediciones, no es poca cosa...

El Ring of Combat es una fábrica de peleadores de UFC. De ese evento, salieron Chris Weidman, John Jones, Marlon Moraes y muchos peleadores, también Aljamain Sterling, el vigente campeón de la UFC.

¿Cómo así llegaste a este evento?

Yo ya había peleado ahí en 2018, cuando tenía 19 años, y gané por nocaut aquella vez. Volví al evento porque tenía que arreglar mi carrera, había tenido rivales duros y peleas que se iban a la decisión, pero se las daban a los locales. Tenía la necesidad de seguir y continuar peleando para arreglar mi récord y seguir progresando. Ahora, he venido peleando kickboxing, he tenido cuatro peleas de kickboxing, peleas de boxeo y muchos sparrings para mejorar mi juego.

Tu paso por Bellator no fue el esperado con dos derrotas, ¿cuán complicado fue levantarse de esa experiencia?

Me tocó madurar más que todo como peleador, porque casi desistí, casi dije esto no es lo mio, pero me tocó madurar. Comencé a entrenar más fuerte, entrenar al nivel en el que estoy peleando ahora, y tener la cabeza más fuerte, porque lo que pasó conmigo fue un tema más mental.

¿En qué etapa de tu vida te toma este título?

Me toma en una buena etapa, pudo ser una en que quizás no estaba tan maduro como peleador y persona, pero ahora estoy en una mejor etapa, más consciente en lo que tengo que trabajar, más maduro.

¿Cuántas peleas más quisieras tener este año?

No tengo todavía fecha exacta, pero mi mánager ya está viendo con los promotores del Ring of Combat, pues tengo que defender el título. Debo estar listo para en cualquier evento. Esta fue mi segunda pelea en el 2023 (ya había peleado en kickboxing) y en MMA me gustaría tener tres o cuatro peleas más este año. Sería muy bueno acabar con cuatro peleas en el año.

Este título te puede volver a abrir las puertas a eventos grandes...

Este título me abre las puertas en realidad a muchos lugares, porque es un evento que está en el radar de las grandes ligas. Podría ser volver a Bellator, ir a UFC, puede ser que caiga una pelea en la UFC y me llamen, entonces me abre muchas oportunidades. Ring of Combat es un evento reconocido en Estados Unidos.

¿La meta es volver a las grandes ligas?

Sí, volver con pie derecho, con mejor cabeza y mejor nivel de entrenamiento, tanto técnica como físicamente.

Mensaje final...

Me siento muy feliz por las muestras de apoyo, porque creo que no hay muchos peruanos con cinturón fuera del país conquistando tierras extranjeras, solo está Luis Palomino en boxeo sin guantes (Bare Knuckle FC). Eso me da ganas de seguir entrenando y me llena de confianza. Aunque igual sería genial si alguna empresa privada me apoyase. Actualmente, yo trabajo doble turno en una fábrica y también recibo el apoyo de mi mamá y de mi entrenador Adriano Silva en Ironbound Fight Club de Newark (Nueva Jersey), sin ellos el camino sería mucho más difícil.





