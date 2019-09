¡El segundo de su carrera! Sofía Mulánovich ganó el Mundial ISA de Surf 2019 en Japón

Sofía Mulánovich acaba de coronarse, por segunda ocasión, en un Mundial ISA de Surf. Esta vez fue en Miyazaki, Japón, en donde la peruana se impuso a surfistas que compiten en el Tour Championship, la primera división de la Liga Mundial de Surf (WSL).



La brasileña Silvana Lima, la sudafrica Bianca Buitendag y la estadounidense Carissa Moore -número uno de la WSL- no pudieron con Sofía, que a pesar de que ya no aparece en los rankings mundiales, todavía demuestra su gran nivel.



¿Y cómo ganó? 'Sofi' iba primera con 13.13 puntos, y a dos mundos que se termine el 'heat', la surfista nacional agarró una ola e hizo tremendas maniobras que le dieron el suficiente puntaje (7.20, que sumados a su 6.60 dio 13,80) para mantenerse como líder y ganar el mundial. Esta fue la mejor ola de la ahora campeona.



Sus rivales intentaron de todo, pero no pudieron con 'Sofi', quien vuelve a subirse al podio. Cabe señalar que durante el 'heat', tuvo que regresar a la orilla porque perdió su tabla en el mar al romperse la cuerda que la sujetaba.

Resultados finales. (FOTO: ISA) Resultados finales. (FOTO: ISA)

