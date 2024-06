La UFC está de regreso con su evento mensual, el UFC 302: Makhachev vs. Poirier. Desde el Prudential Center en la ciudad de New Jersey, el campeón del peso ligero defenderá su corona ante un Poirier que es un rival de temer. Mira la transmisión del UFC 302 EN VIVO este sábado 1 de junio 2024 desde las 20:00 horas (Centro de México inicia la cartelera principal) y con transmisión de Star Plus, Fox Sports Premium y ESPN . Recordemos que Sean Strickland peleará ante Paulo Costa en el evento coestelar, mientras que Kevin Holland ante Michal Oleksiejczuk es la otra pelea de las estelares que estará de candela.

UFC 302: Makhachev vs. Poirier - Transmisión del evento desde New Jersey (Video: @UFC)

