Catalina Zariquiey (12 años) es nuestra potencial surfista que no detiene sus entrenamientos en su natal Máncora, Piura. Ella sabe que tiene un camino muy competitivo para llegar a la élite del deporte de la tabla, pero sus objetivos son claros con el apoyo de su familia y sus sponsors.

Así como participa en campeonatos nacionales e internacionales, ella sueña con estar pronto en los Panamericanos de Surf, y en unos Juegos Olímpicos. La experiencia de Tokio 2020 la ha marcado y motivados en llegar a lo más alto, pero tiene que seguir preparándose y no descuidar detalles en sus entrenamientos.

“Este año no hemos tenido hasta ahora muchos campeonatos, solo en abril que me invitaron a ser parte del pre selectivo para el mundial ISA en El Salvador. Eso fue una experiencia muy bonita. Estar ahí y tener heats con las chicas grandes. Estaba contenta con mi performance. Este evento se hizo en Punta Rocas que tiene olas pesadas que no había corrido antes. Fue muy divertido estar ahí con las chicas grandes y ver cómo compiten”, indicó Catalina.

Nuestra potencial surfista nos cuenta también que “estuve entrenando en Lima con mi coach Gabriel Aramburú y mi preparador físico Layne Díaz para prepararme bien. A finales de mayo me fui con mi familia a Costa Rica para entrenar por un mes. Solo hice free Surfing sin coaching. Estuvimos en Playa Negra en Guanacaste que es un sitio bien tranquilo con muy buenas olas. También Playa Grande y Avellanas. He corrido diferentes olas, como la derecha de Playa Negra que tiene la ola es más grande de lo que normalmente corro yo. Es importante para crecimiento de un surfista viajar a otros países a conocer otras playas y nuevas olas”.

“Hace poco regresé a Lima y estuve entrenando en Surflab donde entreno en una rampa de skate y mucho físico. Mis planes para el resto del año es irme a Brasil a finales de septiembre a entrenar y a competir allá en unos campeonatos locales. Espero que cuando vuelva en noviembre, hayan empezado con las fechas del circuito nacional para seguir compitiendo”, indicó.

“Ver los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha sido, maravilloso, emocionante e inspirador porque pude ver todos los deportes. Y más importante ver a los deportes peruanos, mis compatriotas, desfilar en la inauguración, competir dejando todo en la cancha y más aún a los surfistas que llegaron a instancias finales”, señaló “Cata”.

“Me sentí muy orgullosa de nuestros deportistas y me parece excelente que hayan incluido el deporte del surf en los Juegos Olímpicos. Sé que el surf también estará en París 2024 y mi meta es llegar a unos Juegos Olímpicos como Los Angeles 2028. Mientras tanto, seguiré entrenando y compitiendo en todo lo que se pueda. Quiero agradecer mucho a mi mamá y a mi papá por siempre apoyarme. A mis coaches y a las marcas que me están apoyando, Sisstrevolution, Surflab Project, Isdin, Santa Natura, bubblegum surfwax y el apoyo de mi Federación y el Instituto Peruano del Deporte”, finalizó nuestra pequeña gigante del surf.

