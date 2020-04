The Undertaker vs. AJ Styles EN VIVO: sigue este combate que se llevará a cabo en WrestleMania 36, evento de WWE que se realizará en dos días (sábado 4 de abril y domingo 5). No se sabe en qué noche ambos luchadores se verán las caras, pero será en ‘Boneyard match’ (una lucha callejera, pero en un cementerio).

¿Y cómo empezó la rivalidad? Todo inició en el Super ShowDown que se celebró en Arabia Saudita. Aquella vez, el ‘Fenomenal’ estuvo a punto de ganar el Trofeo Tuwaiq. Solo faltaba enfrentarse a Rey Mysterio en el Gauntlet Match, pero Luke Gallows y Karl Anderson atacaron al enmascarado.

De esta manera, Styles ya no tenía rival y debería haber ganado. Sin embargo, en ese momento, y para sorpresa de todos, apareció The Undertaker, quien terminó venciendo a AJ luego de aplicarle un garra.

Días después, el ‘Enterrador’ volvió a arruinarle los planes al ‘Fenomenal’ en Elimination Chamber 2020, al ayudar a Aliester Black a llevarse la victoria. La guerra estaba declarada.

Desde entonces, Styles se ha burlado de ‘Taker’, incluso se metió con la esposa de este último, Michelle McCool. El ‘Hombre muerto’ ya anunció que destrozará al ‘Fenomenal’. Y como la contienda será en un cementerio, es casi un hecho que alguien terminará enterrado.

