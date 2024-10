Ilia Topuria vs Max Holloway se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 26 de octubre por la pelea estelar del UFC 308 en combate que se llevará a cabo en el Etihad Arena de la localidad de Abu Dhabi. La pelea está programada para las 4 de la tarde (hora peruana y 11:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus y Eurosport para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por señales pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá la transmisión más completa de todas con incidencias minuto a minuto, estadísticas y demás pormenores. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de la UFC.

Ilia Topuria defenderá el cinturón ante Holloway en Abu Dabi para continuar su legado. (Video: UFC)