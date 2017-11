Para nadie es un misterio la pésima relación que existe entre Cody Garbrandt y TJ Dillashaw, quienes se enfrentarán este sábado por el título la división gallo (61 kilos) de la UFC en la cartelera estelar del UFC 217, a realizarse en el Madison Square Garden de Nueva York.

Dentro de los numerosos enfrentamientos verbales que han tenido ambos peleadores, Cody Garbrandt mencionó en más de una ocasión que pudo noquear a TJ Dillashaw durante una sesión de entrenamiento. Y que había un video que lo podía comprobar.

This guy is a liar he said I never koed him, that there is no video! Also that he has never took PEDs and he never cheap shotted a former teammate stealing his dream from under him! Fuck you @tjdillashaw hey @danawhite get that Knockout Bonus Check, I'm ready to collect it!! #ISpeakFacts

Como era de esperarse, TJ Dillashaw desmintió esta versión cuando le consultaron sobre el tema. Pero el propio Cody Garbrandt decidió publicar las imágenes, que al parecer fueron grabadas por una cámara de seguridad.

"Este tipo es un mentiroso, dijo que nunca lo he noqueado, que no había vídeo. También que nunca ha tomado sustancias para mejorar el rendimiento (PEDS) y que nunca ha engañado a un ex compañero robándose su sueño. Jódete TJ Dillashaw. Hey Dana White, consígueme el cheque de bono por nocaut, estoy listo para recogerlo", escribió el campeón en Instagram.

En este video de apenas cinco segundos se puede ver que Cody Garbrandt deja sentado a TJ Dillashaw tras conectarle un potente volado de derecha. ¿Se repetirá la historia este sábado en el octágono del Madison Square Garden?