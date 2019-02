¡Combates prometedores! Revisa la cartelera completa del UFC 234 en Australia

El Rod Laver Arena ha sido escenario de grandes eventos como el Australian Open, pero este sábado desde las 10:00 pm (hora peruana, vía FOX Action) será recinto del UFC 234 , en Australia. Un evento que tendrá al local Robert Whittaker frente a Kelvin Gastelum por el título de peso mediano.

Esta será la primera defensa titular de Robert Whittaker en UFC luego de que su duelo ante Yoel Romero no sea válido por el título (esto por un exceso de peso del cubano a la hora del pesaje). De esta forma, el australiano, contra Kelvin Gastelum, tendrá la oportunidad de regalarle una victoria a su gente.

Asimismo, la pelea coestelar del UFC 234 estará a cargo de Anderson Silva e Israel Adesanya. La leyenda brasileña volverá a la acción tras dos años frente a uno de los peleadores con mayor proyección en la empresa.

El UFC 234 tendrá doce combates y se llevará a cabo este 9 de febrero a partir de las 10:00 pm (hora peruana). El evento será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de FOX Action. Mientras que en México lo pasarán por Fighting Sports Network.

Las primeras preliminares del UFC 234 se podrán ver por la plataforma UFC Fight Pass; en cambio, las preliminares a través de FOX Action (Latinoamérica), ESPN Deportes (Estados Unidos) y Fighting Sports Network (México). Las estelares en los mismos canales mencionados anteriormente.

UFC 234: horarios para Latinoamérica

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Chile: 12:00 am (11 de febrero)

Uruguay: 12:00 am (11 de febrero)

Argentina: 12:00 am (11 de febrero)

Brasil: 01:00 am (11 de febrero)

Estados Unidos: 09:00 pm

México: 09:00 pm

UFC 234: cartelera completa del evento en Australia