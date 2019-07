¡Sintió la pegada! Jan Blachowicz derrotó a Luke Rockhold con potente zurdazo en el UFC 239 [VIDEO]

Luego de algunas lesiones, Luke Rockhold decidió subir de peso mediano a semipesado para enfrentar al polaco Jan Blachowicz en el UFC 239. Sin embargo, su debut en la nueva categoría no fue la esperada.

Y es que en el segundo round, Luke Rockhold cayó noqueado luego de un potente zurdazo de Jan Blachowicz. Tras el golpe, el excampeón de peso mediano cayó a la lona y fue rematado con un par de martillazos más.

El potente nocaut de Jan Blachowicz en el UFC 239. (Captura/FOX Action)

"No me molesta que hablen tanto, pero quería demostrarle cual era el poder polaco. Me entrené mentalmente para esta pelea y sabía como la iba a acabar. Espero tener una oportunidad titular", dijo el polaco Jan Blachowicz.

Cabe señalar que el UFC 239 se realiza en el T-Mobile Arena de Las Vegas y es uno de los eventos más esperados por tener una cartelera prometedora. Y en la estelar, Jon Jones defenderá su cetro contra el brasileño Thiago Santos.



