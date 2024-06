¡Todo listo para el regreso del rey! El mejor libra por libra del mundo vuelve este sábado 1 de junio en lo que será el UFC 302. Islam Makhachev vs. Dustin Poirier EN VIVO se verán las caras desde el Prudential Center de New Jersey, en un combate por el cinturón de peso ligero. El peleador ruso es actualmente el mejor libra por libra en el ránking de la UFC y va a defender nuevamente su corona, donde espera hacerlo con éxito tal y como lo hizo en su última lucha ante Alexander Volkanovski, a quien venció por la vía del nocaut. Mira el UFC 302: Makhachev vs. Poirier a través de ESPN, Eurosport y Star Plus desde las 18:00 horas Tiempo del Este .

UFC 302 - Makhachev vs. Poirier: lo que debes saber

Fecha del evento sábado 1 de junio 2024 Horarios del UFC 302 Tiempo del Este: 18:00 (inicio del evento), 20:00 (preliminares), 22:00 (estelares). Canales de TV ESPN+ (PPV de USA), Eurosport (España), Fox Sports Premium (México), Star Plus (Latinoamérica). Pelea estelar del UFC 302 Islam Makhachev vs. Dustin Poirier por el título de peso ligero. Lugar del evento Prudential Center en Newark, New Jersey.

Cartelera del UFC 302: Makhachev vs. Poirier

Estelares

Islam Makhachev vs. Dustin Poirier por el título de peso ligero.

Sean Strickland vs. Paulo Costa (peso mediano).

Kevin Holland vs. Michal Oleksiejczuk (peso medio).

Jailton Almeida vs. Alexander Romanov (peso pesado).

Randy Brown vs. Elizeu Zaleski dos Santos (peso wélter).

Preliminares

César Almeida vs. Roman Kopylov (peso medio).

Grant Dawson vs. Joe Solecki (peso ligero).

Phil Rowe vs. Jake Matthews (peso wélter).

Niko Price vs. Alex Morono (peso wélter).

Primeras preliminares

Mickey Gall vs. Basil Hafez (peso wélter).

Ailín Pérez vs. Joselyne Edwards (peso gallo femenino).

Mitch Raposo vs. Andre Lima (peso mosca).

¿A qué hora ver el UFC 302: Makhachev vs. Poirier?

Horarios en México: la transmisión del UFC 302 iniciará desde las 4:00 p.m. las primeras preliminares, las preliminares van desde las 6:00 p.m. y las estelares inician a las 8:00 p.m.

la transmisión del UFC 302 iniciará desde las 4:00 p.m. las primeras preliminares, las preliminares van desde las 6:00 p.m. y las estelares inician a las 8:00 p.m. Horarios en USA: en lo que respecta al tiempo del Este va desde las 18:00 horas (inicio del evento), 20:00 horas (preliminares) y 22:00 horas (estelares).

en lo que respecta al tiempo del Este va desde las 18:00 horas (inicio del evento), 20:00 horas (preliminares) y 22:00 horas (estelares). Horarios en Perú, Colombia y Ecuador: mira el UFC 302 desde las 5:00 p.m. (primeras preliminares), 7:00 p.m. (preliminares) y 9:00 p.m. (estelares).

Estos son los horarios para que puedas ver este evento del UFC 302, que promete estar de infarto con la gran pelea estelar de Islam Makhachev vs. Dustin Poirier, en lo que marca el regreso del peleador ruso para defender su corona del peso ligero, que ya lo ha hecho con éxito ante Volkanovski. ¿Podrá seguir invicto y seguir siendo el mejor libra por libra del mundo?

¿Dónde ver transmisión del UFC 302: Makhachev vs. Poirier?

Para ver la transmisión del UFC 302 tienes varias opciones. En España, el evento completo será transmitido por Eurosport; en Estados Unidos podrás disfrutar del PPV a través de ESPN+; en México el evento va en exclusiva por Fox Sports Premium que es señal de paga; en Latinoamérica podrás ver las primeras preliminares y las preliminares por ESPN, pero la cartelera estelar va únicamente por Star Plus.

Mantente atento a la programación para que puedas ver todos los detalles e incidencias. Recuerda que podrás ver el UFC 302 online en Depor.com y seguir el minuto a minuto con todos los resultados de este importante evento de artes marciales mixtas.