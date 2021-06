En 2016, Brandon Moreno posaba para sus redes sociales con el título de UFC soñando que algún día sería suyo, cinco años después lo consiguió. El último fin de semana, ‘The Assassin Baby’ destronó al brasileño Deiveson Figueiredo y se proclamó campeón de peso mosca, siendo el primer monarca de la organización nacido en México.

Moreno tuvo que pasar por mucho para llegar hasta el título, pasó por el ‘The Ultimate Fighter, pero cayó, llegó a debutar en UFC a lo grande, pero luego de dos derrotas seguidas fue cortado. Sin embargo, tuvo su revancha y volvió para ser campeón de su división.

“La gente ve el resultado final, pero no ve todo lo que he sufrido, lo que he pasado, los momentos buenos y malos. Por fin pude decir: ¡Lo hice! Se escucha sencillo pero fueron 10 años para llegar a esto”, declaró el flamante campeón.

Moreno se llevó la victoria en el tercer asalto de la estelar del UFC 263 con un ‘mataleón’ sobre Figueiredo. El mexicano también contó cómo fue ese momento segundos después de acabada la pelea, en Arizona.

“Yo recuerdo que intenté el sometimiento al principio y no lo hice, hasta después. Cuando me separan, me di cuenta que lo había hecho y sentí que el mundo se detuvo en ese momento. Me di cuenta de que era real”, sostuvo.

Y aunque debe recuperarse de la pelea, Brandon Moreno está dispuesto a defender el título este año. Para él, sería un sueño exponer su cetro por primera vez en su tierra, en México, y está a la esperar de que UFC vuelva a su país.

“No me negaría a pelar a finales de este año, sería algo bueno, pero si por ejemplo UFC me dice que no está lejos la posibilidad de pelear en México y podría ser a principios del próximo año, es una posibilidad”, comentó Moreno en diálogo con ESPN Deportes.