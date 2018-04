Brock Lesnar es parte de la UFC , pero aún no puede volver a la jaula porque sigue bajo contrato con la WWE. Sin embargo, ya tiene a un retador esperando a que vuelva a pisar la jaula.



Se trata de Frank Mir, excampeón de peso pesado. En una entrevista para MMAWeekly, reveló que tendrá una nueva pelea con Brock Lesnar.



"Absolutamente puede pasar. Me aseguraré de que suceda. A Brock le gusta el dinero y no creo que vaya a poder ganar más dinero que en una pelea conmigo", señaló el expeleador de UFC.



Frank Mir y Brock Lesnar han peleado en dos ocasiones. La primera fue en el debut de la 'Bestia', donde fue superado por sumisión. La más reciente fue en el 2009, cuando el rubio tomó venganza y lo noqueó.



Brock Lesnar Brock Lesnar tiene un récord de 5–3 (1) en las MMA. (Getty)

Mientras tanto, Mir está enfocado en su pelea contra Fedor Emelianenko el próximo sábado, en Bellator 198. Será su primera pelea en casi dos años.



Lo mismo para Brock Lesnar. El próximo viernes defenderá el título de la WWE ante Roman Reigns en el Greatest Royal Rumble.