Brock Lesnar no ha tenido reparos en hacer públicas sus intenciones de volver a la UFC. Una foto con Dana White , presidente de la compañía, fue publicada hace un mes y desde entonces las especulaciones sobre su salida de la WWE han sido muy fuertes.



Pero tuvo que hablar Dana White para confirmar que esos rumores eran ciertos. En la reciente emisión del 'UFC Tonight' de FOX Sports, aseguró que la llega de la 'Bestia' es inminente.



"Sí, Brock Lesnar vuelve. No sé cuándo, pero sí, lo hará", fueron las palabras del presidente de la UFC. Así, confirma que la compañía le dará una segunda oportunidad tras haber dado doping positivo.



Brock Lesnar está confirmado para aparecer en WrestleMania 34, este domingo. Defenderá el título universal, pero de perderlo, lo más probable es que no vuelva a pisar el ring en los próximos meses.



El excampeón de UFC peleó en las MMA por última vez en julio del 2016. Ganó, pero su victoria por anulada por consumo de una sustancia ilegal: clomifeno.