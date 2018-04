A diferencia de la mayoría de gente de su edad, Claudio Puelles no está todo el tiempo pendiente de la 'joda'. Con una mirada seria y enfocada en su objetivo, el 'Niño' es, en realidad, un joven maduro que viene contando las horas para el UFC Chile del próximo 19 de mayo.

Ese día, Claudio Puelles volverá a la jaula de la UFC casi un año y medio después de su amargo debut , ante el mexicano Martín Bravo. Ya recuperado de la rodilla, el subcampeón del TUF Latinoamérica 3 buscará levantarse en Santiago ante el brasileño Felipe Silva.

¿Que pasó en la final del TUF contra Martín Bravo?

Días antes de la pelea, pasaron varias cosas ajenas al deporte que me impidieron estar completamente enfocado. Lo bueno es que todo eso ya quedó atrás.



Sin embargo, tu lesión en la rodilla también te jugó una mala pasada.

Ha sido duro, porque he estado alejado por mucho tiempo. Mi regreso estaba previsto para agosto del año pasado, pero se terminó retrasando bastante. Ahora me siento muy bien y estoy ansioso por regresar a pelear. No veo la hora de entrar a la jaula.

Claudio Puelles consiguió tres triunfos dentro de la casa del TUF Latinoamérica 3, realizado en Buenos Aires en 2016. (Violeta Ayasta) Claudio Puelles consiguió tres triunfos dentro de la casa del TUF Latinoamérica 3, realizado en Buenos Aires en 2016. (Getty Images)

¿Te sentiste frustrado al no poder pelear con Sage Northcutt por tu lesión?

Me da igual. Es un peleador conocido, pero ya tendré la oportunidad de pelear con gente igual o más rankeada. Soy joven y tengo mucho camino por recorrer. Todo a su tiempo.

Hace tiempo no subes a la jaula, pero sí participaste en torneos de jiu jitsu.

El último año he estado trabajando a full mi juego de piso, entrenando jiu jitsu y luta livre. He estado enfocado en eso, que siempre ha sido lo que más me gusta. Aunque no he descuidado mi boxeo.



¿Qué te preocupa del brasileño Felipe Silva?

Es un peleador duro. A mí nunca me han puesto un rival fácil y eso me gusta, porque me consideran bueno. Sé que estaba invicto hasta su debut en UFC y que tiene buen boxeo, pero me siento preparado para este reto.

Claudio Puelles consiguió tres triunfos dentro de la casa del TUF Latinoamérica 3, realizado en Buenos Aires en 2016. (Violeta Ayasta) Claudio Puelles firmó contrato con UFC por seis peleas. La de Chile será la segunda. (Violeta Ayasta)

¿Es una motivación extra pelear en Sudamérica?

Es emocionante saber que UFC se está expandiendo por este lado del mundo, es una gran oportunidad para todos. Se dice que pronto podría haber otro en Argentina y espero que el siguiente sea en Perú.



¿En Chile tendrás en tu esquina a Ivan 'Pitbull' Iberico?

Yo me he preparado para todas mis peleas profesionales con el equipo PMAC. Por ahí cuando estuve de para nos alejamos un tiempo, pero Ivan Iberico siempre ha sido mi entrenador. El trabajo es muy duro, pero confío mucho en su método.



¿Sientes que llegas a esta pelea en tu mejor momento?

No sé si podría decir eso. Me siento bien porque estoy rodeado por las personas correctas y estoy trabajando duro. No quiero ganarme las cosas hablando, quiero demostrar dentro de la jaula.