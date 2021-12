A principio de este año, Claudio Puelles tomó una decisión clave en su carrera en UFC: dejó a su familia, a los suyos para ir a vivir a Estados Unidos. El ‘Niño’ sabía que estando allá iba a mejorar como peleador y conseguir mayor actividad. Y hasta ahora todo va saliendo según su plan.

Puelles peleó en junio, luego de casi dos años de ausencia, y este sábado irá por su segunda pelea del año. El único peruano dentro del octágono enfrentará al estadounidense Chris Gruetzemacher en el UFC Vegas 44 (7:00 pm / ESPN).

En la previa del evento, el ‘Niño’ conversó con Depor para conocer más sobre su preparación y lo que deberá hacer para sumar su cuarta victoria seguida en UFC.

¿Cómo ha sido este campamento?

Ha sido un buen campamento, ha estado fuerte, he estado implementado algunas cosas nuevas, algo de cardio también. Todo ha salido bien y ya estamos listos para la pelea.

¿Cada campamento es diferente de acuerdo a cada rival, pero este de acá en que se ha caracterizado?

He entrenado fuerte, al igual que el campamento anterior, pero le aumenté el trabajo de natación fuerte, para enfocarme en el cardio, porque sé que mi rival es duradero y puede que la pelea se vaya a tres rounds. Hice los entrenamientos para estar 100% con el cardio.

Vas a tener tu segunda pelea en un año, eso no ocurría hace siete años. ¿Qué te dice esto después de varias lesiones y complicaciones que has sufrido?

Ya es algo que estaba buscando, hace mucho que quería esto. Siento que fue ayer cuando estuve en el Apex, pero han pasado varios meses.

¿Qué podemos esperar de ti para esta nueva pelea?

Voy a salir muy estratégico, no voy a intentar cosas tontas a menos que se dé el momento. Voy a salir a implementar mi estrategia de frente, voy a ir a atacar los puntos débiles de mi rival y trabajar donde más fácil me parezca.

Puelles, de 25 años, tiene un récord de 11-2 y pelea en la división de peso ligero. (Getty)

¿La pelea de piso siempre va estar dentro de tu estrategia?

Sí, de todas maneras, como ya he dicho esto es pelea de MMA, no me gusta cerrarme con una cosa, me gusta hacer de todo un poco, un poco de striking, de grappling e ir variando todo. Así deberían ser todas las peleas.

A tu rival le encanta lanzar golpes y tiene buen cardio, ¿cómo poder decodificarlo y que no desarrolle su juego?

Sí, tiene buen volumen de golpes y le gusta pelear en el striking en la corta distancia, en la larga distancia no sé qué tal le irá conmigo. Vamos a ver, seguro intentará la corta distancia, pero vamos a ver como se desarrolla el combate, igual yo estoy preparado para todo.

¿Cómo crees que será el combate, estás mentalizado en que serán tres rounds?

Yo no lo pienso de esa forma, porque no depende de mí. Yo no estoy pensando si no soy el único o no, yo estoy contento de representar la Perú, ser el único yo no lo puedo controlar. Al final, si yo estoy acá es porque estoy haciendo bien mi trabajo.

¿Este será uno de tus rivales más veteranos, tiene 35 o ya estas acostumbrado?

Me ha tocado ya pelear con peleadores así, que me doblan la edad. Desde que tenía 18, yo ya peleaba con gente que tenía 36 así. Es veterano, pero no tiene tantas peleas, no es que tenga 25 o 30 victorias, pero sí ha estado peleando buen tiempo. Es veterano, no es la primera vez que me enfrento con uno, pero dentro de UFC creo que sí.

Luego de tu última victoria, comentaste que tu plan era quedarte a vivir en Estados Unidos, ¿cómo han sido estos últimos meses estando allá?

Sí, decidí quedarme a vivir aquí, porque me ayuda a tener continuidad, a tener más peleas seguido; por eso, decidí quedarme, ya desde marzo. Sé que los sacrificios son duros, pero estoy 100% de mi decisión de estar acá. Igual siempre iré a visitar a mi familia.

¿Estando en Sanford MMA, con qué peleadores has compartido sparring para tu pelea?

Sí, muchos de UFC, de Bellator, como Michael Chandler, Rafael Fiziev, entre otros. He podido compartir rounds con ellos y eso me da la confianza, sabiendo que estoy entrenando con peleadores superiores a mis rivales.

¿Sientes alguna presión al ser el único peruano en UFC?

¿Eres consciente que, si a ti te va bien, las puertas se pueden abrir para más peruanos?

Totalmente, sé que sí jala, impulso a más gente a creer que sí se puede. Muchos jóvenes peruanos que me mandan mensajes de aliento.

Ahora estas con una racha de tres, vas a buscar una cuarta. Tener esa cantidad de victorias seguidas a nivel UFC es muy importante…

Sí, cualquiera puede tener una racha de cinco o seis victorias fuera de UFC, si elijes rivales y estas en eventos malos, pero la racha que importa es cuando estás en un evento grande, sobre todo en UFC que hay un nivel durísimo. Todas las peleas son exigentes.

Ganar ahora redondearía un buen momento y un buen año tuyo…

Sí de todas maneras cerrar con una victoria sería buenísimo, ya estoy cerrando con una segunda pelea, lo estaba buscando mucho, que mejor que cerrar con una victoria más y empezar bien el otro año pensando en tres victorias más.