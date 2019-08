Afrontará las consecuencias: Conor McGregor se disculpó públicamente por golpear a un anciano en un bar [VIDEO]

Hace poco más de una semana, TMZ Sports publicó un video en el que se veía a Conor McGregor golpear a un anciano en un bar. Lo hizo porque el señor de edad no quiso tomar el whisky que le sirvió el peleador.

Desde entonces, el irlandés se había mantenido callado a pesar de las fuertes críticas por su accionar. Eso se acabó, pues el excampeón de la UFC ha pedido disculpas en una entrevista con el periodista Ariel Helwani de ESPN.

"Me equivoqué. Ese hombre merecía disfrutar de su tiempo en el bar sin que pasara lo que ocurrió. Aunque fue hace cinco meses, hice las paces en ese momento. Pero eso ya no importa, debo asumir mi responsabilidad. Se lo debo a las personas que me han estado apoyando, a mi madre, mi padre, mi familia, y también a las personas que me entrenaron en artes marciales", dijo 'The Notorious'.

Y agregó: "No me metí a las artes marciales para hacer lo que hice. La razón por la que decidí practicar este deporte fue para defenderme de malos tipos. Sé que ocurrió hace meses, pero desde entonces he estado haciendo todo para mejorar y ser mejor persona. Estoy aquí para reconocer que me equivoqué y para afrontar las consecuencias". Ahora, el irlandés deberá presentarse ante un juez en octubre para conocer su sanción.

Conor McGregor pidiendo disculpas en una entrevista con ESPN. (Getty Images)

▶ ¡Se viene la boda! Seth Rollins y Becky Lynch ya anunciaron su compromiso



▶ Mark Henry lo tiene claro: "Sé que a Vince McMahon le encanta esta guerra con AEW"



▶ Campeonato Nacional de Drifting: Javier Matayoshi sale a pelear este domingo por el primer lugar



▶ Juegos Panamericanos Lima 2019: lista completa de los peruanos que ganaron medallas de oro