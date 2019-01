¡Un pedido para el 2019! Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se volverían a enfrentar en UFC

La pelea entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor por el título de ligero en el UFC 229 fue una de las más comentadas del año pasado. Especialmente, por la batalla campal que se armó después del combate.

Aquella noche, Khabib hizo rendir al irlandés y después atacó a los miembros de su equipo.Tras ello, ambos fueron suspendidos por la Comisión Atlética de Nevada. Pero el presidente de UFC, Dana White, ya no puede esperar más y quiere una revancha.



"Creo que mucha gente desea ver esa pelea ( Khabib vs McGregor II). Pero seguimos sin respuesta de la Comisión Atlética de Nevada (por las sanciones tras la pelea). Tienen que pronunciarse y, cuando suceda, veremos cómo resulta todo", aseguró White al portal de noticias TMZ Sports.



El titular de UFC está confiado en que las sanciones no serán tan drásticas (recién se verá a finales de enero) y que la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor se pueda realizar este año. Por ahora, Tony Ferguson y Max Holloway son los nombres que suenan para enfrentar al 'Águila'.