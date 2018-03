Amanda Nunes llamó a Dana White hace casi un año para pedirle que pacte una pelea contra Cris Cyborg. El presidente de la UFC estaba viendo la logística cuando la campeona de peso gallo cambió de opinión de un momento a otro. Ahora quiere enfrentar a alguien de su categoría.



Esto se hizo evidente cuando se anunció que su tercera defensa del título será ante Raquel Pennington, el próximo 12 de mayo en el UFC 224. Esto decepcionó a varios de sus seguidores.



Es por ello que la brasilera decidió dar una explicación. Según ella, la división ha crecido mucho y ya no necesita buscar a una rival fuera de ella.



"Tengo a Pennington y también a Ketlen Vieira a la espera de una pelea titular. La división está creciendo y ellas son las mejores. Cuando busqué a Cyborg era porque no tenía rivales y no quería esperar mucho para tener una pelea", señaló la 'Leona' en una entrevista.



A pesar de esto, Cris Cyborg sigue intentando conseguir un enfrentamiento. Según la campeona de peso pluma, espera pactarla para el 2019.