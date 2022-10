Ni bien conoció que era uno de los ganadores del contrato, el peruano de 29 años pegó un gritó que reflejaba muchas emociones. No solo eran los años puestos en un solo combate, también dejar a su esposa e hijos en Perú y aventurarse por un sueño en Estados Unidos. El integrante de ‘Los Perros Sarnosos’ se fue del país hace nueve meses, recién casado, con el dolor de dejar a su familia, pero sabiendo que cada acción, cada sacrificio que hacía era por ellos.

Todo el tiempo que estuvo alejado de su familia no fue en vano; puso toda su experiencia (venía con un récord de 12-0) en tres rounds y se convirtió en el séptimo peruano en UFC (el segundo en la actualidad, detrás de Claudio Puelles). Depor conversó con ‘Soncora’ para conocer más sobre su experiencia en Estados Unidos (Florida), los sacrificios que hizo y lo que le depara el destino ahora como nuevo peleador de la compañía más famosa de artes marciales mixtas del mundo,

Dana lo hace oficial, 13-0 y ahora en el UFC Daniel Marcos 🇵🇪 pic.twitter.com/RwJBbq2gGG — UFC Español (@UFCEspanol) September 14, 2022





Daniel, lograste lo que todo peleador sueña, obtener un contrato con la UFC, ¿cómo te sientes?

Me siento contento por este logro que he tenido. Era una meta a alcanzar y estoy feliz de poder pertenecer a la compañía más grande del mundo.

¿En qué momento decides irte a Estados Unidos?

Mi mánager me contactó para decirme que había una oportunidad para pelear aquí [en Estados Unidos]. El tema de la visa salió en diciembre, estuvimos mucho tiempo esperándolo. La pandemia hizo que fuera mejor persona, mejor atleta, en diciembre me dieron la visa, le dije eso a mi mánager y ya le avisé a mi esposa que me iba a ir para allá. Yo me casé el 19 de enero y ese mismo día me tenía que ir de viaje por la noche. Me casé en la mañana, hicimos una pequeña fiesta por la tarde, estaba triste porque sabía que tenía que dejar a mi familia por un buen tiempo. Me vine el mismo día, fue muy duro no saber el idioma, irme de un lado a otro, acá todo es lejos, pero les prometió a mi esposa y mis hijos que lo iba a lograr [entrar a la UFC] y así fue. Pasó mucho tiempo, vi a muchos amigos peleando, vi mucha gente, me pasaron muchas cosas, pero sentía que cada vez estaba más cerca hasta que ocurrió.

Durante la pandemia, estuviste sin combates, pero ¿ya sabias que había posibilidad de pelear en Estados Unidos?

No, aún no sabía, la pandemia me hizo hacer cosas que jamás pensé hacer, pero que me gustaron, salí a vender mascarillas en los mercados, hice un pequeño negocio de motos, de delivery. No había peleas, tuve que entrenar todo este tiempo; fue muy duro, porque yo tenía un récord 12-0 en 2019 y sabía que el 2020 era mi año, pero pasó esto [pandemia]. Creo en Dios y confié bastante en él y en cómo se darían las cosas, nunca dejé de entrenar y mi mánager para diciembre me dijo que había una oportunidad de venir acá a Estados Unidos. La pandemia fue muy dura, me agarró mal, así como a muchas otras personas; me hizo que no peleara dos años, no peleo hace casi tres años. Mucha gente me dijo eso, que era difícil.

A perfectly placed kick from Daniel Marcos early, but @BrandonLewisMMA with the quick recovery!



[ #DWCS is LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/pnO2crrkdQ — UFC (@ufc) September 14, 2022

Te estabas recurseando con lo que se podía en la pandemia y ya 2021 te dicen que hay posibilidades de pelear en Estados Unidos, por lo que aceleras el tema de tu visa…

Sí, el 2021 iba a tener una pelea comenzando el año, pero me dio el COVID, me dio muy fuerte, estuve en cama 15 días, se me complicó mucho volver a entrenar. Cuando mi mánager me dice lo de viajar, ni lo dudé, porque yo sabía que lo podía hacer. Ahora estoy aquí, siempre pensé en estar listo, lo poco que podía entrenar, entrenaba. Sabía que en algún momento me iba a ir afuera, y Dios me dio la oportunidad.

¿Cómo fue ese momento, de casarte en la mañana e irte de viaje en la noche?

Sí, no vi a mi familia en mucho tiempo, me casé el mismo día que iba a viajar. Es muy difícil hablar de esto, pero es ‘gasolina’ para mí, dejé a mi hijo [al último] de dos años. Cuando llegué acá, sentí mucha alegría y pena al mismo tiempo, fue difícil, mucha gente desiste, tienes que estar fuerte espiritual y mentalmente. Me fui hace nueve meses, desde enero, y mi esposa lo sabe. Fue muy difícil ver a mi familia sobre una pantalla y estar solo, estar cansado y no estar con ellos. Mi esposa me entendió, mi familia también, todo lo hice por ellos.

¿Cómo fue tu experiencia viviendo en Florida?

Sí, llegué a Florida el mismo 19, mi mánager me esperó, fue muy amable, me dijo que iba a vivir con Charles Rosa [peleador de UFC]. Allí entrenaba en American Combat Gym, que estaba a 30 minutos en auto de mi casa. Yo tenía que salir dos horas antes para tomar el bus y llegar a tiempo. Los primeros meses fueron complicados, no sé inglés, pero no fue un impedimento para mí. Cuando llegué [al gimnasio] vi gente muy fuerte, siempre busqué mejorar, me metí donde estaban haciendo sparrings, donde había mucha gente de nivel (cinturones negros), siempre buscaba, hacía ‘guerra’, pero siempre con respeto.

¿Qué diferencias encontraste entrenando en Estados Unidos?

Hay gente top acá, gente de mucho nivel, incluso de mucho nivel que no está en UFC. Hay gente que está en UFC, ONE, ligas de Abu Dabi y otras partes del mundo y son buenas, eso es un plus, entrenar con ellos es duro. Eso es algo bueno de acá, que te rocas con esa gente y tu nivel evoluciona. Mucha gente me dice que he evolucionado mucho, pero yo siento que estoy para más. Acá te topas con tops, pero en Perú hay mucho nivel. Cuando llegué me preguntaron si había entrenado en Brasil por la lucha que tenía, y no yo solo había entrenado en Perú. Ellos no ven a Perú como un país de nivel, pero la verdad es que sí lo tenemos, en el grappling, en el striking. Lo que nosotros necesitamos es que haya más gente que nos apoye.

¿Cómo así te llega la oportunidad del Dana White’s Contender Series?

Solo me dediqué a entrenar, ganaba poco dinero, tenía que mandar dinero para mi familia. Estuve preocupado, porque tenía que buscar trabajo, un amigo que encontró uno, cerca de acá. Me presenté al trabajo, lavé muchos platos, ni siquiera miré mi celular, esa tarde mi mánager me mandó un mensaje diciendo que había una persona interesada en una pelea y que le envié los documentos. Me dijeron que había una posibilidad para Contender, que ya le habían enviado mis datos y que ya iban a responder. Era mi primer día de trabajo y me llegó esa noticia, tuve que renunciar, trabajé todo el día lavando platos y renuncié, le expliqué a la persona y a los dos días firmé el contrato para el evento. Ese fin de semana, estuve andado en mi scooter y sufrí un accidente, me caí, me rompí la cabeza, me lastimé el hombro, las rodillas, las manos. No sabía por qué me estaba pasando esto a mí, me pusieron 10 puntos en la cabeza y no podía entrenar, pero no dejé de confiar en Dios, tuve mucha fe. Dejé de entrenar una semana y me recuperé rápido y ya a los días estaba volando a Las Vegas.

¿Desde cuándo tenías pensando entrar a UFC, como objetivo?

El objetivo lo tenía desde el 2020, antes que llegue la pandemia, tenía un buen récord y sabía que tenía que salir. Eso ya estaba hecho, estaba listo, pero llegó la pandemia y me atrasó todo, yo quería pelear, yo vivo de las peleas y en Perú no se gana mucho, siempre tuve la mentalidad de pelear. Incluso cuando llegué a Estados Unidos, a los dos meses me ofrecieron pelear en UFC, pero yo no estaba en mi peso y buscaron a otro reemplazo.

Ya en la pelea con Brandon Lewis, te vimos muy explosivo presionando, con patadas voladoras y low kicks (patadas bajas), ¿ese era tu plan original?

Me considero un peleador versátil, he tenido tres entrenadores, Héctor Iberico, Renato Puelles y Daniel ‘Dinamita’ Vásquez. Héctor se encarga de la luta livre, Renato en el boxeo y Daniel con el tema de las patadas y rodillas. Siempre me ha gustado entrenar completo, no solo un lado. La pelea se dio como se tuvo que dar, estaba preparado para pelear arriba, abajo. Sabía que Brandon tenía una oportunidad más, creo que antes tuvo otra, pero ese era mi día. Mis emociones las calmé, trabajé las patadas abajo, en Estados Unidos tengo dos gimnasios donde entreno, American Combat Gym y HP.

¿Cómo te sentiste peleando luego de tres años?

Sentía que era mi día, que lo tenía que hacer. Cuando yo caminaba por ese pasillo, sentía más fuerza. Mucha gente pensaba que no daba, porque no venía peleando hace tiempo, pero todo es psicológico. Estaba listo, no me afectó nada no pelear, demostré mi trabajo en la jaula.

Según las casas de apuestas, no eras el favorito en la pelea, ¿lo sabías?

Sí, antes de la pelea hay una pantalla y ahí vi cuánto pagaba cada uno, pero dije que este era mi día, y que tenía que demostrar y lo logré.

Ganaste la pelea por decisión unánime, pero hasta ese momento no sabías que te iban a dar el contrato, ¿verdad?

Estaba seguro del trabajo que hice, sentí que hizo un buen trabajo, se me vio con mucha hambre, como un ‘perro’ que va por su presa. Sentí que lo había logrado, mis coaches, Charles Rosa e Iván Iberico, me dijeron que Dana [White] se levantó a aplaudirme por la pelea que tuve. Cuando terminó todo, estaba muy nervioso, porque es todo impredecible, y gracias a Dios se dieron las cosas.

Celebrando con el jefe, bievenido al UFC Daniel Marcos 🇵🇪 #DWCS pic.twitter.com/StziiGF4AM — UFC Español (@UFCEspanol) September 14, 2022

Tuviste la oportunidad de hablar con Dana White, ¿qué te dijo?

Me dijo que fue una pelea fabulosa, que había hecho un buen trabajo.

Entras a una división con mucho nivel, que es el peso gallo, con peleadores de todas partes del mundo, ¿qué expectativas tienes?

Siento que esta división es muy fuerte, estoy preparado para esto, voy a estar más listo que nunca con los entrenadores que tengo, con las personas que están atrás mío. Siento que voy a llegar de la mejor forma, que voy a llegar con más fuerza y ánimos. He venido a UFC no solo para pelear una o dos veces, sino para ser el mejor del mundo. Todas las peleas acá son fuertes y estoy listo para esto.

¿Cuándo te gustaría debutar en UFC?

Mucha gente me pregunta eso, recién tengo pocos días [con el contrato], aún no sé cuándo, pero yo creo que puede ser este año, quizá a principios del próximo año. Me gustaría debutar este año; a principios del próximo año me dijeron que hay posibilidades en Brasil [cuando me entrevistaron en UFC], yo dije que ‘sí’. Es depende de cómo llegue, yo voy a estar listo y preparado para dar guerra.

Eres el séptimo peruano que está en UFC, el segundo actualmente, ¿sientes que tu entrada le puede abrir más puertas a los peruanos?

Sí claro, es algo fundamental. Soy el segundo peruano actualmente en UFC y el primer peruano en entrar por el Contender Series, espero que muchos peruanos puedan entrar a las grandes ligas, nada es imposible. Todo es posible con mucho sacrificio, espero que muchos peruanos vuelvan o lleguen para que así en un día no muy lejano se pueda hacer un UFC en Perú, sería fabuloso.

Habiendo firmado por UFC, ¿cuál es tu objetivo en la compañía?

Yo tengo un sueño ser campeón mundial, ser el mejor del mundo, ser campeón de UFC, ese es mi sueño. Nada es imposible.

Habla su maestro

Depor también conversó con Héctor Iberico, maestro de Daniel Marcos en Perú, quien lo conoce desde sus inicios hace ocho años. “En Perú hay mucho potencial y talento, algunos con más hambre que otros, ‘Sóncora’ tenia y tiene hambre además de disciplina, cuando hablé con él para que entre a un proceso para llegar a UFC, él no dudo y se mantuvo y se mantiene disciplinado para lograr los objetivos”, señaló.

El líder de ‘Los Perros Sarnosos’ de Breña le augura un gran futuro a su pupilo en las grandes ligas. “Veo a ‘Sóncora’ como campeón mundial de UFC, tiene todos los componentes para lograrlo”, agregó. Por otro lado, sostiene que el ascenso de Marcos hasta el octágono, sin duda, motivará a más peleadores nacionales a dar el todo por el todo en busca de dar ese gran salto.

“Sóncora’ sin duda es inspiración para muchos no solo para sus compañeros si no también para todos los que quieran llegar. Necesitan decisión y esa decisión es mucho sacrificio, la pasaran feo, necesidades, problemas pero si estas claro en lo que quieres y tienes a las personas correctas que también quieran lo mismo. Eso va suceder”, apuntó.





Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.