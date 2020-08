Brunson vs. Shahbazyan chocan por el UFC Fight desde el UFC Apex de Las Vegas en un combate pactado para el peso medio. Este será el primer evento de la empresa en Estados Unidos luego de abandonarlo para estrenar la Fight Islanda en Abu Dhabi. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Brunson vs. Shahbazyan: horarios y canales

México: 18:00 / ESPN

18:00 / ESPN Perú: 18:00 / ESPN

18:00 / ESPN Argentina: 20:00 / ESPN

20:00 / ESPN Chile: 19:00 / ESPN

19:00 / ESPN Colombia: 18:00 / ESPN

18:00 / ESPN Ecuador: 18:00 / ESPN

18:00 / ESPN E.E.U.U.: 19:00 ET / 16:00 PT / ESPN

El combate entre Brunson y Shahbazyan tomó protagonismo como evento estelar, luego que Holly Holm vs. Irene Aldana sea cancelado, luego que la luchadora mexicana de positivo a coronavirus.

Edmen Shahbazyan está invicto en su carrera de artes marciales mixtas (MMA), habiendo acumulado nueve nocauts violentos en 11 victorias en los últimos tres años; sin embargo, esto no parece preocupar al veterano Brunson.

“No estoy realmente preocupado por las exageraciones o nada de eso”, dijo Derek a los periodistas durante el día de los medios el jueves (a través de MMA Junkie ).

“Eso no me molesta. Mi trabajo es salir y obtener la victoria por cualquier medio (necesario), así que eso es en lo que estoy enfocado. Venció a los muchachos que estaban frente a él y ganó sus primeras dos peleas, y ahora esta es su prueba. Soy un veterano ahora. He tenido muchas peleas en UFC, muchas peleas en Zuffa, y ser yo mismo allí afuera “, explicó.

Brunson (20-7) espera lograr su tercera victoria consecutiva después de sumar victorias consecutivas ante Elias Theodorou e Ian Heinisch. Shahbazyan, por su parte, es un perfecto 11-0 (4-0 dentro del Octágono), que incluye su victoria por nocaut sobre el veterano de peso medio Brad Tavares.

Derrotar a Shahbazyan podría ayudar a Brunson a encontrar el camino del éxito luego de caer ante Adesanya, otro invicto que utilizó Strikeforce como trampolín para aspirar a mejores posiciones en la división de peso mediano.

Shahbazyan es uno de los peleadores surgidos del Dana White’s Contender Series, que el próximo martes regresa con su temporada 2020, quien espera poder mostrarse adecuadamente este sábado.

“Estoy feliz de poder demostrar mis habilidades y obtener la victoria”, aseguró.