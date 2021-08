Conor McGregor sigue envuelto en la polémica luego de un lamentable tweet que publicó en sus redes sociales por la muerte del padre de Khabib Nurmagomedov. Y aunque luego se arrepintió y lo borró, el comentario del excampeón de UFC ya se había hecho viral.

Para entrar en contexto, ‘The Notorious’ tenía una deuda pendiente con Khabib. El retirado luchador escribió: “El bien siempre vence al mal…”, para felicitar a Dustin Poirier por la victoria contra el controvertido atleta en la esperada trilogía desarrollada en el pasado evento estelar del UFC 264.

McGregor, que sufrió una dura lesión en la pierna aquella jornada, guardó silencio hasta hace unas horas. Entonces, Conor parafraseó al ruso e indicó: “¿El COVID es bueno y el padre el malo?”, haciendo alusión a la muerte de Abdulmanap Nurmagomedov, papá de Khabib que perdió la vida por causas relacionadas con el coronavirus.

La referencia de McGregor a la muerte del padre de Khabib. (Foto: Twitter)

De inmediato, amigos allegados a Khabib Nurmagomedov le hicieron saber su respaldo ante tan condenables comentarios y el más reciente que habló sobre este tema fue Javier Méndez, entrenador del ‘Águila’. El ‘coach’ no se quedó callado y lanzó contra ‘The Notorious’.

“Es un idiota. Está completamente idiota y está fuera de control”, declaró en una entrevista para Real Quick. “¿A quién debería gustarle por un comentario como ese? ¿Cuántas personas conoces, perdieron a su familia, perdieron su negocio, perdieron todo a causa de COVID?. agregó.

Para Méndez, los comentarios de McGregor reflejan una clara desesperación luego de acumular dos derrotas seguidas ante Dustin Poirier: “Él no tiene lo único que solía tener: el respeto de todo el mundo como luchador. Tal vez esté enojado porque ya no tiene eso. Sus entrenadores, que son buenos, a no lo pueden controlar”, finalizó.