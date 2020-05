Luego de dos importantes eventos, el sábado pasado y el miércoles, UFC cerrará este sábado una semana de locura con su tercera velada en el Vystar Memorial Arena en Florida. Serán 11 peleas, y la más emotiva será la estelar entre Alistair Overeem y Walt Harris.

Su duelo estaba previsto para diciembre del año pasado, pero el evento se canceló por la desaparición y posterior fallecimiento de la hijastra de Harris. La noticia afectó a todos en la UFC, e incluso se pensó que ‘Big Ticket’ ya no iba a luchar más por la sensible pérdida.

Sin embargo, Harris no dudó en volver a aceptar la pelea contra Overeem, pues tiene ahora una motivación especial. “Mi objetivo era convertirme en campeón; siento que no estoy luchando solo por mí, sino que estoy luchando por ella. Es mi empujón de todos los días cada vez que siento que no puedo más”, reveló.

Y aunque los dos están ubicados en puestos continuos en el ranking de peso pesado, Harris en la casilla nueve, y Overeem, en la 8, ‘Big Ticket’ parte como favorito en las apuestas.

Eso sí, al tener ambos poder de nocaut se prevé que la pelea acabe antes de tiempo, pero la balanza se inclina a favor de Harris, quien ha ganado todas sus peleas por KO (13). Por el lado de Overeem, pese a sus altibajos, podría dar la sorpresa si el combate se alarga hasta los cinco rounds, pues podría usar su experiencia (más de 60 combates en su haber) para llevarse el triunfo.

CASAS DE APUESTAS Gana Walt Harris Gana Alistair Overeem Betsafe 1.67 2.25 Bet365 1.66 2.25 Betsson 1.67 2.25 Te Apuesto 1.60 2.02

