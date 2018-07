Uno de los más grandes campeones en la historia de la UFC está a punto de despedirse para siempre del octágono. Se trata del brasileño José Aldo , quien ha decidido no renovar su contrato con la promotora de MMA más importante del mundo.

José Aldo, quien fue monarca absoluto de la división pluma de UFC entre 2010 y 2015, enfrentará este sábado a Jeremy Stephens en Calgary. Pero luego de ese combate y los dos que le restan a su contrato, dará un paso al costado.

"No creo que firme, no se me ha pasado por la cabeza renovar. Creo que es más fácil hablar del retiro porque sé que el final está cerca y no quiero irme perdiendo, quiero irme en la cima", quien viene de dos derrotas consecutivas por nocaut ante Max Holloway , actual campeón pluma de UFC.



"Soñé con ser campeón y sueño con irme siendo campeón. Esa es mi mayor motivación. Me enorgullezco de ganar, no acepto derrotas, por lo que siempre persigo la victoria. El día que se me acabe ese fuego será el momento de parar", agregó José Aldo, quien perdió por primera vez su título en 2015, tras ser noqueado en 13 segundos por Conor McGregor.

De las once peleas que ha disputado en la UFC, la de este sábado será la primera en la que José Aldo no pelee por un cinturón. Y aunque su futuro todavía es incierto (podría recalar en Bellator o incluso probar suerte en el boxeo), le rendimos homenaje con los nocauts que le permitieron mantenerse invicto por casi diez años.