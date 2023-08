Y aunque el presente amerita festejos y alegrías, el alumno de Iván Iberico ya tiene los día contados para volver a los entrenamientos. Ni bien firmó con la UFC, a Borjas le avisaron que ya tenía fecha y rival para su debut en la categoría peso mosca (57 kilos). El peruano enfrentará al estadounidense Joshua Van, quien iba a ser su rival original en Contender Series, el 11 de noviembre en el UFC 295 de Nueva York. Depor conversó con el atleta de PMAC para conocer todo el carrusel de emociones que viene viviendo.

Kevin Borjas out strikes Victor Dias and picks up a unanimous decision victory as a +295 underdog! #DWCS



pic.twitter.com/OKX3LJGLa3 — Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) August 8, 2023

¿Cómo fue el proceso de ir a Las Vegas, estar ya dentro de las instalaciones de la UFC, todos esos detalles antes de tu pelea?

Sí, en el camerino estaba viendo todas las fotos de los peleadores, no lo creía, era ya uno de ellos. Fue una emoción grande y una sensación bonita.

Hablando ya de la pelea, ¿te imaginabas que haya sido así?

Sabía que él iba a amarrar, sabía que era un peleador que buscaba subir poco a poco. Si agarraba la pierna, subía, hasta llegar al cuello y todo eso, pero no lo dejé. Mi estrategia era mantenerme en el medio y buscar los golpes efectivos para poder derribarlo. Pero sí le doy crédito a mi rival porque fue duro, aguantó golpes.

La estrategia de tu rival fue siempre amarrar la pelea...

Yo sabía sus intenciones, que era derribarme y controlarme en el piso, buscar los puntos o buscar un error mío para poder someterme, pero gracias a Dios no lo logró, yo estaba muy concentrado, mantuve la calma ahí en el piso, respirando y pensando qué puedo hacer sin cometer un error. Toda su fuerza la usó en el amarre, de ahí se fue agotando.

El primer round te costó, ¿qué te dijo tu entrenador Iván Iberico para que luego salgas más decidido?

Al inicio me sentí un poco desubicado, estaba muy ido, porque era un escenario nuevo, la gente, las cámaras. Ya en el segundo round, el profe Iván me motiva, me dijo que todo el trabajo duro de cuatro meses, tiempo de sacrificio, no se podían perder así. Me dijo que me quede en el medio y busque los golpes y eso hice, ahí pude desarrollarme mejor. Ya en el segundo y tercer round me sentí más cómodo.

Kevin Borjas tiene un récord de 9-1. (Getty)

Buscate siempre el nocaut, pero tu rival tuvo quijada, cuando la pelea se fue a las tarjetas, ¿qué pensaste?

Yo lo sentí raro, como que posiblemente pueda perder, porque yo no estoy acostumbrado a este desenlace. Era la primera pelea en mi carrera que iba a la decisión, no sabía qué iba a pasar, yo estaba programado para finalizarlo, no podía dejar nada en mano de los jueces, porque ya todo puede pasar. Estaba un poco preocupado. Ya una vez que dijeron mi nombre, solté todo lo que tenía.

La victoria no te aseguraba aún el contrato, pero ¿alguien te decía algo sobre eso?

No, nadie me decía nada, me dijeron que espere a un lado, que si quería vaya viendo las demás peleas, pero no me decían nada. El profesor Iván hizo que mantura la calma, me dijo que esperara el contrato, porque me había preparado para eso. Sentí que pudo haber dado más, pero el rival no me dejó hacer más porque amarraba mucho, no me dejó brillar

Ya cuando Dana White anuncia tu nombre, ¿qué te dijo?

Me dijo que le gustó bastante mi pelea, que fui como un perro, me enfrenté a un peleador má grande y fuerte que yo. Él había rebotado a 70 kilos y yo estaba en 63. Me dijo que fui un guerrero y que estaba muy emocionado por haberme contratado. Le agradecí la oportunidad y que ya estaba listo para pelear.

Justamente, hace horas se ha anunciado tu debut en la UFC, será el 11 de noviembre contra Joshua Van...

Sí, al día siguiente de la pelea, cuando ya estaba en el avión, me llegó un mensaje de mi mánager y me dijo que ya tenía pelea para mi debut, será en el Madison Square Garden de Nueva York . Todo fue muy rápido, pero por algo pasan las cosas y no puedo desaprovecharlas. Así que voy a entrenar el doble para tener un buen resultado.

Joshua Van iba a ser tu rival original en el Contender, ¿te facilita la estrategia que sea un peleador que ya lo tenías mapeado?

Sí, la verdad es que yo me había preparado para él; en cualquier momento me lo iba a cruzar. Yo sabía que iba a pasar esto, me emociona bastante porque esto es lo que busco. Yo sé que voy a salir victorioso de esa pelea, porque soy mejor que él.

Eres el quinto peruano que está actualmente en la UFC, y ahora dos más buscarán su contrato...

Sí, estoy muy feliz por eso. Nosotros tenemos un buen nivel y ahora dos más buscarán el contrato, quiero decirles que tengan confianza, han entrenado duro para esto. Esa es la clave para poder pelear con los más grandes del mundo, espero que ganen sus peleas y los esperamos en la UFC.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.